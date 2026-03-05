La Policía Nacional detiene a dos personas como los autores de la 'estafa del transporte' denunciada en Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en el distrito de Chamartín en Madrid y en la localidad sevillana de Camas como presuntos autores de la denominada 'estafa del transporte'. Los hechos se conocieron gracias a una denuncia recibida en la Comisaría Provincial de Badajoz. El denunciante relataba en dicha denuncia que había sido engañado cuando trataba de vender su vehículo a través de un portal de compra y venta en internet.

Se trata de la denominada "Estafa del Transporte" en la que un supuesto comprador, a través de un portal web está muy interesado en adquirir un vehículo sin regatear el precio y con prisas por cerrar la compra. A posteriori, el supuesto estafador le pidió al denunciante que abandonara la aplicación donde había publicado el anuncio para vender su vehículo y continuar hablando por redes sociales. Para convencerlo, alegaba fallos en dicha plataforma. Una vez que el vendedor aceptó, el comprador le solicitó diferentes transferencias con la excusa del abono de pagos de aduana y transporte. De esta manera, la cantidad estafada habría superado los 2.500 euros.

Documentos falsificados

Para ganarse la confianza del vendedor y demostrar que el interés era real, el comprador le llegó a enviar imágenes que suelen ser falsas de la documentación y de un supuesto pago retenido al que solo le faltaría la validación por parte del vendedor.

Desde la Policía Nacional advierten que en muchas ocasiones los estafadores usan excusas para convencer a las víctimas. Una de estas excusas podría ser una cuenta de garantía en la que aseguran haber depositado el dinero y para desbloquearlo el vendedor debe abonar una tasa de verificación. Otra de ellas es la comprobación de titularidad. Con este método solicitan previamente una cantidad pequeña a través de bizum o transferencia con la promesa de devolverlo posteriormente todo para comprobar que los datos del vendedor son reales. Otra de las maneras de estafar que ponen como ejemplo la Policía Nacional es que argumentan unos gastos de gestión ficticios. Esta modalidad de estafa es una variante de la conocida como pago por adelantado y con este modus operandi la cantidad estafada en esta ocasión asciende a los 2680 euros.

La investigación la llevó la Policía Judicial de Badajoz

Tras un minucioso análisis por parte del grupo de delitos tecnológicos de la brigada provincial de la Policía Judicial de Badajoz, a través de toda la información aportada por la víctima como cuentas bancarias, teléfonos de contacto y correos electrónicos, se identificó a dos personas como los receptores de las transferencias recibidas.

Bajo el nombre de la 'Operación Manneken', los agentes de la Policía Nacional de Badajoz fueron quienes identificaron al varón de 32 años con residencia en Madrid y a la mujer de 26 años de edad en la localidad sevillana de Camas como los presuntos autores de esta estafa. La detención se produjo el pasado 24 de febrero y los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente acusados de un delito de estafa y blanqueo de capitales. Además, el varón contaba con un requerimiento previo en la localidad de Torremolinos (Málaga) por un hecho similar.