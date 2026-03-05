¿Qué hacer este fin de semana en Badajoz? Conciertos, teatro y eventos para todos los públicos

Badajoz vuelve a llenarse de propuestas y actividades durante el fin de semana con una agenda que combina música, teatro y literatura. Varios espacios culturales de la ciudad acogerán actividades dirigidas a todos los públicos.

Actividades para el jueves

Este jueves en Badajoz, la Orquesta de Extremadura ofrece un concierto a las 19.00 en el Palacio de Congresos de Badajoz Manuel Rojas. El espectáculo que presentan es 'Melodías de la Gran Vía', un recorrido por la música española clásica.

Al mismo tiempo, habrá conferencias sobre los barbos ibéricos en la Real Sociedad Económica Extremeña y sobre energía sostenible en el Ateneo de Badajoz.

A las 20.00, Ariel Rot y Sandra Benito ofrecerán 'Canciones en su tinta' en la Rucab, la Residencia Universitaria J. A. Marcos Blanco. Se trata de un concierto íntimo que combina guitarra y voz para cerrar la jornada cultural de manera cercana y emotiva.

Viernes de teatro y música

El fin de semana en Badajoz contará con una variada oferta cultural. La compañía aragonesa Biribú Teatro presenta la comedia OL-VI-DO, dirigida por Ana García, con motivo del Día Internacional de la Mujer. La entrada es gratuita a través de invitación y será en el Teatro López de Ayala a partir de las 19.30 horas.

La música llegará de la mano de Paco Candela, que celebra tres décadas de carrera con su gira '30'. El artista presenta un espectáculo especial en el que repasa sus grandes éxitos y adelanta temas de su nuevo disco. La apertura de puertas es a partir de las 19.30 horas en el Palacio de Congresos Manuel Rojas.

Actividades del sábado

El sábado 7 de marzo, la Sala Polivalente de la Biblioteca de Badajoz acogerá 'Crisályda… All you need is love' de Marilén Ribot, un espectáculo de circo, teatro y danza que invita a un viaje sensorial sobre el amor y las relaciones humanas. La función comienza a las 10.30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. Está organizada por Fundación Atabal y Farmamundi dentro del proyecto 'Glocalópolis'.

Las asociaciones y colectivos de la ciudad podrán participar en 'Activas por Badajoz', un encuentro de diálogo y trabajo en red dirigido a reforzar acciones ecosociales y comunitarias.

Taller de Libro de Artista

El sábado 7 de marzo de 11.30 a 13.00 horas, la Sala Vicente Barrantes de la Biblioteca Pública del Estado Bartolomé J. Gallardo de Badajoz acogerá un taller creativo de Libro de Artista para niños y niñas a partir de 8 años, organizado por la biblioteca y Divadlo Producciones. Los participantes conocerán la historia de esta técnica artística y crearán su propio libro de artista, una obra pensada para tocar y explorar, más que para leerse.

Más música

En la tarde y la noche del sábado, Badajoz se llena de música y espectáculos para todos los gustos. A las 20.00 horas, Alberto Sellés ofrecerá un tablao flamenco íntimo en el Centro de Flamenco Jesús Ortega, una cita ideal para los amantes de este arte. A las 20.30, el Teatro López de Ayala acogerá AURUM – Bandas sonoras a la luz de las velas, un concierto especial que promete envolver al público en una experiencia musical única.

A las 21.00, los fans de los clásicos del pop disfrutarán de un tributo a The Beatles en el NH Gran Hotel Casino Extremadura. Mientras que a las 22.30, los seguidores del rock podrán vibrar con Héroe de Leyenda, el tributo a Héroes del Silencio, en el Treze Music Club Badajoz. Una noche completa que combina flamenco, bandas sonoras, pop y rock para todos los públicos.

Día Internacional de la Mujer

Como actividades alternativas y enmarcadas en el Día Internacional de la Mujer, el paseo de San Francisco acoge la campaña de sensibilización '¿Para cuándo el Día del Hombre?', organizada por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento de Badajoz. Esta campaña se inauguró el pasado lunes y estará hasta el 31 de marzo.

Desde este sábado 7 de marzo hasta el 7 de abril, el Museo de la Ciudad Luis de Morales acoge la exposición colectiva de abanicos realizada por mujeres de Badajoz en un taller guiado por Candela Villa. La inauguración incluirá una actuación de las artistas María José Mangas, Rosa Escobar y Candela Villa, reivindicando el arte como herramienta para denunciar la violencia de género y superar situaciones de vulnerabilidad.

Campaña solidaria

La Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz organiza el sábado 7 de marzo su XIII Ensayo Solidario ‘Échame kilos’, una marcha benéfica en la que los costaleros recorren las calles de la ciudad para recoger alimentos y donativos destinados al Banco de Alimentos de Badajoz, dentro de las actividades de Cuaresma previas a la Semana Santa.

El recorrido de este acto solidario empieza en la Parroquia de San Andrés a las 11.00 horas. Continúa por López Prudencio, Plaza de España, Hernán Cortés, Menacho y San Francisco, para regresar de nuevo hacia la parroquia por San Blas, acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Resucitado.