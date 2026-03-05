Guardia Civil
La teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, destinada en Jerez de los Caballeros, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí
El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, felicitó a la teniente de la Guardia Civil por su medalla de plata en el Campeonato Nacional Militar de Esquí, celebrado recientemente en Jaca y Candanchú
El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha recibido este jueves a una teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, actualmente destinada en Jerez de los Caballeros (Badajoz), tras conseguir la medalla de plata en la modalidad de esquí alpino en el Campeonato Nacional Militar de Esquí en España (EMMOE).
Quintana le ha trasladado su felicitación y reconocimiento por el esfuerzo y competitividad de alto nivel deportivo demostrada en el EMMOE, celebrado en Jaca y Candanchú recientemente.
Se trata de una competición que evalúa la destreza técnica y física en montaña de los deportistas participantes pertenecientes al Ejército de Tierra, el del Aire, el del Espacio, la Armada, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil.
Esta prueba deportiva tiene como objetivo fomentar la preparación física, técnicas de desplazamiento y rescate en montaña para el personal militar, en la que este año se han incluido modalidades de esquí de montaña y eslalon.
En su XXVII edición, el Campeonato ha contado con 72 deportistas a competir en sus distintas modalidades como eslalon gigante, esquí de montaña (skimo), fondo nórdico y biatlón.
- Medio siglo en el corazón de Badajoz: la historia de Castellano Joyeros
- El dueño del circo clausurado en Badajoz se niega a desmontar y recurre al juzgado la orden de cierre
- Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo', la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
- Xuso Jones grabará en Badajoz un episodio de 'Lo sabe, no lo sabe'
- Los costaleros le piden al Ayuntamiento de Badajoz una rampa para facilitar las salidas y entradas en San Agustín
- El nuevo Hotel Lisboa de Badajoz abre dos plantas y la cafetería este viernes
- Puertas abiertas en los juzgados de Badajoz: se podrá visitar el edificio y asistir a un juicio simulado
- El asesinato a tiros de un joven en el bar Vaquerizo de Badajoz continúa sin resolverse dos años después