El conductor que ha colado su coche en una fuente en Badajoz dio positivo en el control de alcoholemia

La enorme fuente de la plaza de Isabel de Portugal, en Badajoz, la más grande de la ciudad, ha amanecido este viernes con una imagen inusual, aunque ha ocurrido más veces.

Esta madrugada, un vehículo ha sufrido un accidente, se ha salido de la calzada y al cruzar la rotonda se ha colado en la fuente situada en el centro de la glorieta. En su trayectoria, se ha llevado por delante varias señales de tráfico. Una de ellas se ha quedado en el interior del vaso exterior y otras están dobladas. Además, ha destrozado parte del bordillo,

El coche, un Wolkswagen pick-up de color negro, aparentemente nuevo, ha quedado incrustado en el bordillo que separa el vaso exterior de la fuente del césped, con las ruedas laterales izquierdas metidas en el agua.

Noticias relacionadas

El accidente ha ocurrido por la noche. Según acaba de informar la Policía Local de Badajoz, el siniestro vial se produjo a las 2.15 horas de la madrugada. El conductor implicado es un hombre de 49 años que resultó ileso y dio positivo en el control de alcoholemia.