El Ayuntamiento de Badajoz paraliza la inauguración del Circo Encantado por un "uso irregular y fraudulento del suministro eléctrico"

La historia se repite. El Circo Encantado volverá a tener que esperar para abrir su carpa de actuaciones. Una semana después de que comenzara la polémica por la imposibilidad de comenzar con sus espectáculos en la ubicación inicial, junto al puente Real, el Ayuntamiento de Badajoz vuelve a cancelar su estreno por falta de cumplimiento de la normativa vigente. En esta ocasión, por no disponer del suministro eléctrico contratado como marca la norma.

Así lo ha hecho conocer el consistorio local minutos antes de las 17.00 horas a través de una nota de prensa. En este texto que ha remitido a todos los medios de comunicación, informa que tras "girar visita de inspección y recibir en el día de hoy una denuncia de la empresa distribuidora eléctrica E-Distribución Redes Digitales S.L.U., se ha comprobado que el espectáculo itinerante el Circo Encantado no dispone de un suministro eléctrico contratado conforme a la normativa vigente para el desarrollo de su actividad".

"Uso irregular y fraudulento"

De esta forma, desde el ayuntamiento informan que la compañía de la luz ha indicado en el mencionado escrito que "se advierte de la existencia de un uso irregular y fraudulento del suministro eléctrico". La compañía especifica que se ha detectado a raíz de esto que "la instalación estaría conectada de forma no autorizada a una arqueta perteneciente a la red de baja tensión".

Por ello, desde el Ayuntamiento de Badajoz han requerido al promotor del espectáculo la documentación que dispongan al respecto de los "contratos suscritos con Endesa, los proyectos de instalación aprobados y/o cualquier otra información que permitiese acreditar el cumplimiento íntegro de los requisitos técnicos y de seguridad necesarios" para el correcto desarrollo de la actividad.

Sin autorización del espectáculo

Al mismo tiempo, la empresa distribuidora le ha comunicado al consistorio que "ha procedido al corte del suministro eléctrico y advertido del posible incumplimiento de la normativa" y ha solicitado al ayuntamiento la adopción de las "medidas oportunas para asegurar que las actividades previstas no revisten riesgo para las personas que acudan al espectáculo", ni tampoco para los vecinos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Badajoz, por el momento y según informan en la mencionada nota de prensa, "aún no ha recibido la documentación solicitada". Esto hace que, "a falta de la entrega de ésta y la certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa", no está en disposición de autorizar el espectáculo.

Es por ello, que, "de manera provisional, se ha procedido a la suspensión cautelar de la autorización emitida". El Ayuntamiento de Badajoz ha recordado en la nota de prensa que "todas sus actuaciones se realizan en el ejercicio de sus competencias y con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de la normativa vigente".

Una semana de polémica

El estreno estaba anunciado para el viernes 27 de febrero, pero una hora antes de la primera función la Policía Local se personó en las instalaciones, entonces montadas junto al puente Real, para impedirla. Entonces alegaron falta de autorización para el espectáculo. Durante varios días, los empresarios se enfrentaron al ayuntamiento reiterando que tenían todos los permisos en regla. El ayuntamiento explicó que la decisión se debía a "motivos de seguridad".

Desde el consistorio no se manifestaron públicamente hasta el jueves, cuando Gema Cortés, concejala de Policía Local, explicó que los empresarios habían cambiado hasta en cinco ocasiones la ubicación deseada para montar el circo y que eso había ralentizado el proceso. La última localización pedida, junto al puente Real, no fue aceptada y desde el consistorio informaron a los empresarios de que estaban "instalando sin autorización, que estaban haciendo publicidad sin autorización, que estaban vendiendo entrada sin autorización".

Algunos de los motivos que planteó por los que no se otorgó el permiso son porque "no han instalado de la mejor forma, que han interrumpido vías de emergencia para poder evacuar". Por ello, se determinó no aceptar el inicio de la actividad y paralizarlo.

Nuevo expediente y solución del problema

Asimismo, la concejala explicó que la solución encontrada fue iniciar un nuevo expediente que se ha tramitado de manera rápida por los servicios municipales para que pudieran comenzar con sus espectáculos en la ciudad. Esto se recibió el jueves y tras abonar las tasas pertinentes, recibieron la autorización.

Por su parte, los empresarios anunciaron, a través de su representante legal Fernando Cumbres, la presentación de un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra la resolución que dictó el alcalde, Ignacio Gragera, para el cese de su actividad. Del mismo modo, tras la resolución favorable del nuevo expediente aseguraron que lo retirarían.

Con este nuevo capítulo, el estreno del Circo Encantado se vuelve a posponer, sin fecha prevista.