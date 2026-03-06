El BCB busca consolidar el liderato mientras el CBA lucha por la salvación

La Tercera FEB entra en un nuevo fin de semana de competición con la situación clasificatoria de Vítaly La Mar BCB y City of Badajoz Academy sin cambios en el grupo D-B. Son siete las jornadas que restan al BCB y seis las que hacen lo propio para el CBA.

El conjunto dirigido por Pablo Cuevas, líder destacado, visitará este domingo a partir de las 12:00 horas al San Antonio Cáceres, sexto clasificado. Con un partido menos que su inmediato perseguidor, el Bosco Mérida, mantiene una ventaja de tres victorias. En la primera vuelta, los pacenses se impusieron por 10 puntos a los cacereños y ahora buscarán repetir victoria para afianzar su liderato. Ambos equipos llegan además tras lograr el triunfo en la última jornada.

Por su parte, el CBA, entrenado por Jesús Porras, jugará en casa ante el Bosco Mérida este sábado a las 19.00 horas. Los académicos continúan en puestos de descenso y necesitan puntuar para no descolgarse de una ya complicada lucha por la permanencia. Con solo tres victorias de 20 partidos y a cuatro de la salvación con solo seis partidos por jugar. El equipo pacense afronta un duelo complicado ante unos emeritenses, que a pesar de su reciente derrota siguen siendo los segundos en la tabla liguera.

Jornada aplazada

El partido de la jornada 17 entre Vítaly La Mar BCB y Sección Deportiva Aljaraque, aplazado por el temporal, se jugará el miércoles 1 de abril en jornada intersemanal, tres días antes de la fecha inicialmente fijada por la Federación Española de Baloncesto. Por su parte, el CBA ya disputó el compromiso aplazado el jueves 26 de febrero, con derrota en Moraleja. Con estos ajustes, ambos equipos recuperan la normalidad en sus calendarios en el tramo final de la temporada.