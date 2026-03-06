Una cena al ocaso en la mezquita de Badajoz para estrechar lazos entre culturas

Al caer el sol, la mesa de la mezquita de Badajoz se llena de comida y bebida en el mes de Ramadán. Es la ruptura del ayuno, conocida como Iftar. Pero el pasado jueves, tanto musulmanes como vecinos de la ciudad compartieron este momento juntos en una jornada de convivencia.

A las siete de la tarde, los zapatos comenzaban a apilarse en la estantería al lado de la puerta. Los invitados entraban y Adel Najjar, imán de la mezquita de Badajoz y delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, los saludaba uno a uno y conversaba con ellos.

“La mezquita siempre está abierta para todos los pacenses, ante todas las ideologías, las culturas y las confesiones”, dijo el imán, que transmitió un mensaje de tolerancia y convivencia a la vez que agradeció la acogida. “Podemos presumir que Badajoz es una ciudad plural, nos sentimos muy arropados”.

Antes de empezar la cena, se realizó la llamada de la oración y los musulmanes se colocaron para rezar. Pasados cinco minutos, el té se servía mientras los invitados tomaban asiento alrededor de la mesa. Para algunos, sería la tercera comida del día, mientras que otros era lo primero que se llevaban a la boca después de unas 14 horas.

El Ramadán es el mes más sagrado del Islam. Comienza cuando se acerca el primer cuarto creciente que da comienzo al noveno mes lunar en el calendario musulmán. Durante este periodo, los musulmanes deben practicar el ayuno de comida y bebida desde el amanecer hasta el atardecer. A partir del próximo 19 de marzo, se celebrará el 'Eíd al Fitr', la conocida como fiesta del fin del ayuno.

La mesa se prepara mientras se hace la llamada a la oración. / La Crónica de Badajoz

Un joven musulmán contaba que los primeros tres días de Ramadán son los peores. “Luego te acostumbras”. Aun así, durante este mes se siente más cansado cuando va a trabajar. “La actividad física es dura en el ayuno”.

Todo un banquete

No faltó en la mesa la sopa tradicional marroquí Harira, que se sirve comúnmente durante el Ramadán para romper el ayuno por ser una comida nutritiva. Combina garbanzos, lentejas, tomates, hierbas y carne, espesada con harina y fideos.

Los grandes platos de arroz con especias y ternera fueron los protagonistas de la noche, aunque como siempre pasa en cualquier comida, para algunos, poco picante, y para otros demasiado. Mientras que el toque dulce lo dieron los dátiles y las empanadillas rellenas de ralladura de coco.

Los asistentes a la ruptura del ayuno del Ramadán charlan en la cena. / La Crónica de Badajoz

Hamza Garrouge se paseaba entre los invitados con una sonrisa en la cara y atento por si a alguien le faltaba algo. Llevaba sopa, agua, y sobre todo, más té. Tiene 19 años y lleva tres en Badajoz. Comentó que en el mes de Ramadán suelen venir a la mezquita entre 20 y 30 personas a romper el ayuno. “El Ramadán es un mes que nos enseña la solidaridad y creemos que sentarnos en la mesa nos ayuda a fomentar el respeto y la amistad entre nuestros vecinos”.

Alrededor de unas cincuenta personas se encontraban en la sala, Adel Najjar expresó su orgullo al ver “tantos vecinos”, así como representantes políticos, como la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y la portavoz del PSOE de Badajoz, Silvia González.

Una comunidad unida

La mezquita de Badajoz cumple 30 años en la calle Gurugú y el imán se siente orgulloso de la comunidad que se ha creado. “Todos los días organizamos una jornada de ruptura de ayuno, les invitamos para que sientan el ambiente del mes de Ramadán, para que estén arropados por la hermandad, el cariño de nuestra comunidad. Pero hoy es un día especial, contamos con nuestros vecinos, los cuales vivimos el día a día y hay una gran relación. Cuando falta azúcar nos lo pedimos”.

Uno de los hombres de la comunidad musulmana sentados a la mesa venía de Campo Maior. Mientras removía con la cuchara cuidadosamente la sopa, contaba que es la mezquita que más cerca cae del municipio portugués.

Adel Najjar admitió que la islamofobia está creciendo y “son momentos difíciles”. “Queremos derribar barreras y acabar con los prejuicios, hay que acercarse para conseguir una convivencia sana. Para el problema del radicalismo lo mejor es abrir las mezquitas, en este gran mes, animo a todos los representantes de nuestras comunidades que inviten a sus vecinos, que la gente nos conozca mejor, también nuestra cocina”.

Por otro lado, confesó que entre sus vecinos se sentía arropado y valorado. “Si consigo derribar las barreras y construir puentes vendrán otras generaciones a seguir”.

Algunos comenzaron a irse pasadas las ocho de la noche. Desde antes del amanecer no volverán a comer o beber nada durante las horas del día, y el cuerpo debe aguantar hasta la próxima puesta de sol.