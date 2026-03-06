Cinco pintores invitan a reflexionar a través de lo cotidiano en Badajoz

La exposición 'Encuentro', la nueva apuesta cultural de Fundación CB en Badajoz, invita al espectador a reflexionar sobre la condición humana, la identidad y la relación con el entorno. La muestra está compuesta por obras de cinco autores de distintos estilos y trayectorias que exploran, a través de la pintura, la esencia de la creatividad y la conexión humana.

La exposición, comisariada por Paco Conde, no es solo una suma de cuadros en la pared, sino un diálogo entre diferentes autores españoles a los que se une el brasileño Beto Nascimento, que se fusionan en un mismo punto común, el arte, a través de sus múltiples técnicas y lenguajes. A las obras del artista brasileño se añaden las de los autores José Antonio Martínez, Àngel Uranga y Ramón Moya y las del extremeño Antonio Luengo.

A través de una experimentación constante con diferentes técnicas y materiales, los creadores logran plasmar visiones profundamente personales que alcanzan una dimensión universal que, sin embargo, hace conectar con el observador.

Diálogo entre el creador y el espectador

En 'Encuentro' se crea un ecosistema de visiones, experiencias y sentimientos compartidos de los autores a través de un recorrido que oscila entre la abstracción más libre y la figuración más minuciosa. Los artistas logran un equilibrio complejo: transformar sus inquietudes personales en un lenguaje universal.

La exposición se concibe como un espacio para la reflexión y el descubrimiento, donde el público puede sumergirse en la creatividad y la imaginación de cada artista. De esta forma se pretende crear un viaje que invita a disfrutar del arte como un lugar de conexión, de diálogo y de encuentro.

La pintura se convierte en un lenguaje universal que trasciende fronteras a la vez que incita a pensar sobre la condición humana. En la presentación se exponen paisajes, árboles y objetos cotidianos a través de los cuales sus autores pretenden que los espectadores se sumerjan en la creatividad y la imaginación del artista. Para Ramón Moya con estas obras trata de "comunicar su actitud y su genio a través del arte".

La muestra está concebida como un espacio para la reflexión donde el público puede sumergirse en la mente de sus creadores. 'Encuentro' ya puede visitarse en la sede de Fundación CB (Montesinos, 22) de lunes a viernes por las mañanas de 10.00 a 14.00 y por las tardes de 17.30 a 21.00. La entrada es gratuita y la exposición estará hasta el próximo 31 de marzo.