Consecuencias de la guerra
El conflicto en Irán dispara en Badajoz los precios de la gasolina
El combustible registra su coste más alto en los últimos ocho meses, con un aumento hasta los 15 céntimos de media
Antonio Manuel Nogales
El precio del combustible ha comenzado a subir en los últimos días en España y la ciudad de Badajoz ya siente el encarecimiento al repostar. Una subida de precios que está vinculada principalmente a la tensión geopolítica en Oriente Próximo y al encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales.
El precio de la gasolina ha experimentado un nuevo repunte en el último mes. Mientras que a comienzos de febrero el litro de gasolina 95 se situaba en torno a los 1,49 euros, a principios de marzo alcanza aproximadamente los 1,60 euros, lo que supone una subida de alrededor de 10 céntimos por litro, cerca de un 7% más.
El litro de diésel se situaba en torno a 1,52 euros. Ahora en este mes alcanza aproximadamente los 1,60 euros, lo que supone un incremento cercano a ocho céntimos por litro.
Colas por repostar
Ante la subida, cada vez más conductores comparan precios entre gasolineras, especialmente en estaciones de bajo coste. En algunas de ellas ya se han registrado colas en los últimos días, ya que repostar en las más baratas puede suponer un ahorro de hasta 10 euros por depósito.
A primera hora de esta semana, por ejemplo, una estación situada en el polígono industrial El Nevero ofrecía el diésel en torno a 1,37 euros por litro, mientras que en otras estaciones cercanas el precio superaba los 1,45 euros.
En el caso de la gasolina 95, los precios oscilan aproximadamente entre 1,43 y 1,49 euros por litro, dependiendo del establecimiento.
Comparativa de precios
En Badajoz, el impacto se percibe de forma distinta según la estación de servicio. La gasolina sin plomo 95 más barata se registra en estaciones como Ballenoil, donde ronda los 1,37 euros por litro, mientras que la más cara se encuentra en marcas más tradicionales como Repsol, con precios que alcanzan hasta 1,68 y 1,69 euros por litro.
En el caso del diésel, la estación más económica como Ballenoil ofrece precios cercanos a 1,30 euros por litro, mientras que en otras como la de Carrefour los precios rondan los 1,42 euros y 1,53 euros por litro. Existen algunas estaciones de servicio que incluso alcanzan los 1,80 euros por litro como la de Avenida Ricardo Carapeto o la de la Plaza del Pilar, ambas de Repsol. Esto refleja una diferencia notable según la estación elegida.
