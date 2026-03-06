Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Consecuencias de la guerra

El conflicto en Irán dispara en Badajoz los precios de la gasolina

El combustible registra su coste más alto en los últimos ocho meses, con un aumento hasta los 15 céntimos de media

Repostaje en gasolinera de Badajoz.

Repostaje en gasolinera de Badajoz. / La Crónica

Antonio Manuel Nogales

Badajoz

El precio del combustible ha comenzado a subir en los últimos días en España y la ciudad de Badajoz ya siente el encarecimiento al repostar. Una subida de precios que está vinculada principalmente a la tensión geopolítica en Oriente Próximo y al encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales.

El precio de la gasolina ha experimentado un nuevo repunte en el último mes. Mientras que a comienzos de febrero el litro de gasolina 95 se situaba en torno a los 1,49 euros, a principios de marzo alcanza aproximadamente los 1,60 euros, lo que supone una subida de alrededor de 10 céntimos por litro, cerca de un 7% más.

El litro de diésel se situaba en torno a 1,52 euros. Ahora en este mes alcanza aproximadamente los 1,60 euros, lo que supone un incremento cercano a ocho céntimos por litro.

Precios de carburante en surtidor ubicado en Plaza del Pilar.

Precios de carburante en surtidor ubicado en Plaza del Pilar. / La Crónica

Colas por repostar

Ante la subida, cada vez más conductores comparan precios entre gasolineras, especialmente en estaciones de bajo coste. En algunas de ellas ya se han registrado colas en los últimos días, ya que repostar en las más baratas puede suponer un ahorro de hasta 10 euros por depósito.

A primera hora de esta semana, por ejemplo, una estación situada en el polígono industrial El Nevero ofrecía el diésel en torno a 1,37 euros por litro, mientras que en otras estaciones cercanas el precio superaba los 1,45 euros.

En el caso de la gasolina 95, los precios oscilan aproximadamente entre 1,43 y 1,49 euros por litro, dependiendo del establecimiento.

Comparativa de precios

En Badajoz, el impacto se percibe de forma distinta según la estación de servicio. La gasolina sin plomo 95 más barata se registra en estaciones como Ballenoil, donde ronda los 1,37 euros por litro, mientras que la más cara se encuentra en marcas más tradicionales como Repsol, con precios que alcanzan hasta 1,68 y 1,69 euros por litro.

Noticias relacionadas

En el caso del diésel, la estación más económica como Ballenoil ofrece precios cercanos a 1,30 euros por litro, mientras que en otras como la de Carrefour los precios rondan los 1,42 euros y 1,53 euros por litro. Existen algunas estaciones de servicio que incluso alcanzan los 1,80 euros por litro como la de Avenida Ricardo Carapeto o la de la Plaza del Pilar, ambas de Repsol. Esto refleja una diferencia notable según la estación elegida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas
  2. El dueño del circo clausurado en Badajoz se niega a desmontar y recurre al juzgado la orden de cierre
  3. Medio siglo en el corazón de Badajoz: la historia de Castellano Joyeros
  4. Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo', la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
  5. Gema Cortés sobre el Circo Encantado: 'El ayuntamiento no negocia donde se pone un circo o donde no se pone
  6. Badajoz se ilumina este sábado al ritmo de las grandes bandas sonoras del cine
  7. Xuso Jones grabará en Badajoz un episodio de 'Lo sabe, no lo sabe'
  8. Los costaleros le piden al Ayuntamiento de Badajoz una rampa para facilitar las salidas y entradas en San Agustín

Nacen los primeros linces ibéricos de la temporada en el centro de Zarza de Granadilla

Nacen los primeros linces ibéricos de la temporada en el centro de Zarza de Granadilla

El Cristo del Amparo de Badajoz estrenará esta Semana Santa un nuevo llamador inspirado en la Guardia Civil

El Cristo del Amparo de Badajoz estrenará esta Semana Santa un nuevo llamador inspirado en la Guardia Civil

El conflicto en Irán dispara en Badajoz los precios de la gasolina

El conflicto en Irán dispara en Badajoz los precios de la gasolina

Videos | Nacen los primeros linces ibéricos de la temporada en el centro de Zarza de Granadilla

El BCB busca consolidar el liderato mientras el CBA lucha por la salvación

El BCB busca consolidar el liderato mientras el CBA lucha por la salvación

El Mideba recibe al colista con el objetivo de consolidar su zona alta

El Mideba recibe al colista con el objetivo de consolidar su zona alta

Un segundo avión militar saldrá este viernes de Omán con españoles evacuados de Oriente Medio

Un segundo avión militar saldrá este viernes de Omán con españoles evacuados de Oriente Medio

El Plan de Empleo del ayuntamiento de Monesterio dará cobertura a 69 personas paradas

El Plan de Empleo del ayuntamiento de Monesterio dará cobertura a 69 personas paradas
Tracking Pixel Contents