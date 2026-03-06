Suceso
El desprendimiento de cascotes en la avenida de Pardaleras de Badajoz obliga a actuar a bomberos y policía este viernes
Los fragmentos cayeron desde la cornisa de un edificio ubicado en la esquina con la calle Alonso de Escobar
Un desprendimiento de cascotes desde la cornisa de un edificio situado en la avenida de Pardaleras de Badajoz ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia a primera hora de este viernes. El incidente se produjo en torno a las siete de la madrugada, cuando varios fragmentos de la fachada cayeron a la vía pública en el tramo más cercano a la calle Alonso de Escobar.
Fueron los propios vecinos de la zona quienes, tras percatarse de la caída de los restos de la cornisa, alertaron a la Policía Local de Badajoz. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente los agentes, que procedieron a asegurar el entorno y a balizar el área afectada para evitar riesgos a peatones y vehículos.
Trabajo de más de una hora
Poco después también acudieron efectivos del parque de bomberos de Badajoz. Según testigos presenciales, en poco más de diez minutos ya se encontraban en la zona con una autoescala para poder acceder con seguridad a la parte superior del edificio, desde donde se había producido el desprendimiento.
Los bomberos iniciaron entonces las labores de saneamiento de la cornisa, retirando los elementos que presentaban riesgo de caída y revisando el estado de la fachada. Durante más de una hora, los efectivos trabajaron en altura para limpiar y asegurar la estructura, evitando así nuevos desprendimientos que pudieran poner en peligro a los viandantes.
La intervención se prolongó mientras los agentes mantenían la zona acordonada. Hacia las 8:30 de la mañana el perímetro ya estaba completamente señalizado y controlado por la Policía Local mientras continuaban las tareas de los bomberos.
Sin daños personales
Afortunadamente, el incidente no ha causado daños personales. La caída de los cascotes se produjo a una hora en la que todavía había escaso tránsito de peatones por la zona. De haber ocurrido más tarde, el riesgo podría haber sido mayor, ya que por esa acera pasan cada mañana decenas de alumnos que se dirigen al cercano colegio Santa María Assumpta, conocido popularmente como la Compañía de María.
Tras completar el saneamiento de la cornisa y retirar los restos desprendidos, los bomberos dieron por finalizada la actuación, devolviendo la normalidad a esta transitada avenida del barrio de Pardaleras. Mientras tanto, los servicios municipales deberán evaluar el estado del edificio para evitar nuevos incidentes similares.
