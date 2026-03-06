El Muba de Badajoz reivindica la figura de la mujer en el arte con la exposición de María Blanchard

El Museo de Bellas Artes (Muba) de Badajoz ha inaugurado este viernes la exposición de la pintora del siglo XX, María Blanchard. La muestra titulada ‘Pintar el mundo desde dentro' podrá visitarse hasta el próximo mes de junio y reúne 17 obras vinculadas a la artista cántabra y a su entorno creativo, 13 de María Blanchard, a las que se suman otras 4 piezas de artistas de su entorno como Juan Gris, Diego Rivera y Jacques Lipchitz, que contribuyen a contextualizar la relevancia de la pintora dentro del movimiento cubista.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha destacado durante su intervención que la exposición supone "un acto de justicia histórica y social" hacia una de las figuras más relevantes del cubismo, que se abrió paso en un mundo artístico dominado por hombres. También ha recordado a las mujeres que han sido silenciadas a lo largo de la historia y sus nombres no se conocen. "Pocas tuvieron la oportunidad de poder hacer lo que ella hizo, fue la única que conquistó este espacio. Esta exposición es una reivindicación a María, pero también a todas esas mujeres artistas que a lo largo de la historia han quedado silenciadas. Pintoras, novelistas, poetisas, artistas, modistas y cuántas mujeres habrá cuyos nombres quedaron silenciados, bien porque firmaban con pseudónimos o nombres de hombres por temor o bien porque no quisieron hacer público ni compartir con el resto del mundo sus creaciones".

La inauguración, además de celebrarse en vísperas del Día Internacional de la Mujer, coincide con el nacimiento de María Blanchard. La comisaria de la exposición, María Toral, ha explicado que es de la misma época que Picasso. Lo tenía difícil en el mundo del arte, pero tuvo el apoyo de su padre. "Se dio cuenta que era una mujer que no iba a hacer lo que supuestamente debía, que era casarse, tener hijos, ser una buena madre, ser una buena esposa, que era lo que se esperaba de una mujer nacida en el siglo XIX".

"El propio mundo" de María Blanchard

La comisaria ha explicado que el padre de María Blanchard vio que la vida de su hija era "tener su propio mundo". Con su ayuda, se fue a Madrid y estudió con los mejores profesores del momento, que eran grandes artistas, Álvarez de Sotomayor, Manuel Benito, Emilio Sala y consiguió varios premios que le llevaron a tener una beca en París. Cuando volvió a la capital madrileña expuso junto a Diego Rivera, era la única mujer que llevó obras cubistas, y esto supuso, según Toral, "un escándalo terrible". En la España en 1915 este tipo de pintura "no se entendió".

"Por eso hemos titulado la exposición pintar desde dentro, porque pinta desde su fuero más interno", ha dicho la comisaria.

María Blanchard se ganó la vida como pudo dando clases de pintura, hasta que un galerista de Picasso y de Juan Gris se fijó en ella. Según la experta, tuvo una salud "muy precaria", de hecho murió con apenas 50 años.

Por su parte, Del Puerto ha señalado que María Blanchard fue "una mujer valiente que decidió ocupar su lugar en el mundo del arte a comienzos del siglo XX, en un escenario tan exigente como el París de las vanguardias", y ha recordado que su obra refleja una personalidad artística marcada por la creatividad y la fuerza expresiva.

El Muba, un referente cultural

La presidenta de la diputación ha subrayado que esta exposición contribuye a reforzar el posicionamiento del Muba como un espacio cultural de referencia en Extremadura. Así, ha recordado que el museo mantiene una programación activa que combina la conservación de su colección con la incorporación de nuevas propuestas expositivas que enriquecen su oferta cultural.

También ha destacado el compromiso de la Diputación de Badajoz con la cultura y la igualdad, señalando que la institución impulsa iniciativas para visibilizar la creación artística femenina. En esta línea, el Muba ha acogido en los últimos años exposiciones dedicadas a artistas como Teresa Romero o María Ruiz Campins, dentro de una estrategia que busca reconocer la aportación de las mujeres a la cultura.

La comisaria María Toral también ha valorado "la admirable labor del equipo de este museo, que apuesta por proyectos ambiciosos como éste, en el que se pone en valor la obra de María Blanchard que está muy desperdigada" y también la colaboración del equipo del museo y de las instituciones y coleccionistas que han aportado obras.

El acto de inauguración celebrado en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, contó con la presencia del vicepresidente primero de la Diputación, Juan María Delfa, y el diputado del área de Identidad Cultural, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas.

La exposición invita al público a descubrir "el propio mundo" de una las grandes figuras del cubismo y a reivindicar la trayectoria de una artista que abrió camino a otras mujeres creadoras.