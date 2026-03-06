Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Vecinos de Castuera, en el exterior de la iglesia durante el funeral de Belén Cortes.

Vecinos de Castuera, en el exterior de la iglesia durante el funeral de Belén Cortes. / S. SÁNCHEZ

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Castuera recuerda a Belén Cortés poniendo su nombre a una plaza en el primer aniversario de su muerte

Su localidad natal rinde este viernes un emotivo homenaje a la educadora asesinada por tres menores en un piso tutelado de Badajoz el 9 de marzo de 2025. Dos de los condenados siguen internos en el Marcelo Nessi y la tercera está en libertad a la espera de que la sentencia sea firme

La UEx reconoce a Guardiola y Cuerpo entre otros ex alumnos excelentes

También premió a María Félix Tena, Antonio Huertas y Ana Pecos. La universidad estrena estos galardones para distinguir la trayectoria de antiguos estudiantes

El 56% de los mayores extremeños proporciona ayuda a algún familiar

El 89% son propietarios de su vivienda, el 61% se siente tranquilo con su situación actual, el 66% utiliza redes sociales y el 43% está satisfecho con su vida sexual

Violeta Siesto y Juan Fernando Díaz protagonizan un concierto lírico en homenaje a Carolina Coronado

La cita musical pertenece a la tercera edición del ciclo de Temporada Lírica 'A viva voz' de Fundación CB

Noticias relacionadas

Blanca Martín y Magdalena Moriche, 'Premio Mujeres que rompen 2026' por abrir camino en igualdad e inclusión

La expresidenta de la Asamblea de Extremadura y la fundadora de Aexpainba recogen la distinción en la Delegación del Gobierno por su trayectoria institucional y social en la región

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents