Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Castuera recuerda a Belén Cortés poniendo su nombre a una plaza en el primer aniversario de su muerte
Su localidad natal rinde este viernes un emotivo homenaje a la educadora asesinada por tres menores en un piso tutelado de Badajoz el 9 de marzo de 2025. Dos de los condenados siguen internos en el Marcelo Nessi y la tercera está en libertad a la espera de que la sentencia sea firme
La UEx reconoce a Guardiola y Cuerpo entre otros ex alumnos excelentes
También premió a María Félix Tena, Antonio Huertas y Ana Pecos. La universidad estrena estos galardones para distinguir la trayectoria de antiguos estudiantes
El 56% de los mayores extremeños proporciona ayuda a algún familiar
El 89% son propietarios de su vivienda, el 61% se siente tranquilo con su situación actual, el 66% utiliza redes sociales y el 43% está satisfecho con su vida sexual
Violeta Siesto y Juan Fernando Díaz protagonizan un concierto lírico en homenaje a Carolina Coronado
La cita musical pertenece a la tercera edición del ciclo de Temporada Lírica 'A viva voz' de Fundación CB
Blanca Martín y Magdalena Moriche, 'Premio Mujeres que rompen 2026' por abrir camino en igualdad e inclusión
La expresidenta de la Asamblea de Extremadura y la fundadora de Aexpainba recogen la distinción en la Delegación del Gobierno por su trayectoria institucional y social en la región
- Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas
- El dueño del circo clausurado en Badajoz se niega a desmontar y recurre al juzgado la orden de cierre
- Medio siglo en el corazón de Badajoz: la historia de Castellano Joyeros
- Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo', la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
- Gema Cortés sobre el Circo Encantado: 'El ayuntamiento no negocia donde se pone un circo o donde no se pone
- Badajoz se ilumina este sábado al ritmo de las grandes bandas sonoras del cine
- Xuso Jones grabará en Badajoz un episodio de 'Lo sabe, no lo sabe'
- Los costaleros le piden al Ayuntamiento de Badajoz una rampa para facilitar las salidas y entradas en San Agustín