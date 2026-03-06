Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Su localidad natal rinde este viernes un emotivo homenaje a la educadora asesinada por tres menores en un piso tutelado de Badajoz el 9 de marzo de 2025. Dos de los condenados siguen internos en el Marcelo Nessi y la tercera está en libertad a la espera de que la sentencia sea firme

También premió a María Félix Tena, Antonio Huertas y Ana Pecos. La universidad estrena estos galardones para distinguir la trayectoria de antiguos estudiantes

El 89% son propietarios de su vivienda, el 61% se siente tranquilo con su situación actual, el 66% utiliza redes sociales y el 43% está satisfecho con su vida sexual

La cita musical pertenece a la tercera edición del ciclo de Temporada Lírica 'A viva voz' de Fundación CB

La expresidenta de la Asamblea de Extremadura y la fundadora de Aexpainba recogen la distinción en la Delegación del Gobierno por su trayectoria institucional y social en la región