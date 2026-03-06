Abre sus puertas a nuevos clientes
Así es el nuevo hotel Turia de Badajoz por dentro tras la reforma
El antiguo Lisboa es el sexto de cuatro estrellas de la ciudad con 127 habitaciones, aunque en este momento solo tiene dos plantas disponibles y la cafetería
El hotel Lisboa de Badajoz ha abierto este viernes como Turia tras una reforma que comenzó en 2023. Las dos plantas se encuentran disponibles para hospedar a los primeros clientes, que ya han comenzado a llegar al alojamiento durante la mañana y se espera la llegada de más por la tarde. Según ha explicado el director Pedro Cordón, la ocupación está al 50% este fin de semana.
El Turia es el sexto hotel de cuatro estrellas de la ciudad con 127 habitaciones, sistemas domóticos y dos restaurantes, uno de ellos panorámico, además de un jardín para eventos con piscina decorativa. Aunque en este momento, solo están operativas 36 habitaciones y la cafetería. El resto del edificio se irá abriendo para poder ir alojando a más huéspedes conforme se vaya realizando la revisión de las instalaciones.
Un pequeño estanque de agua cristalina y baldosas azules decoran la entrada del hotel. El sonido de unos pájaros y música suave acompaña a subir por las escaleras hasta llegar a la moderna recepción, donde puede verse el logo de Turia.
Una sala de estar con cómodos sillones aparece antes de llegar a la cafetería. Al lado, varias piezas artesanales de Salvatierra, que tienen a la venta, decoran la pared.
La cafetería es uno de los nuevos espacios que ya están disponibles para los clientes. Las flores rojas, amarillas, rosas y naranjas adornan todo el techo del establecimiento.
Al bajar del ascensor, en la primera planta donde se ubican las habitaciones, aparece un dibujo de un halcón peregrino en la pared. Cada planta representa las aves autóctonas y el suelo refleja los colores de la dehesa, la tierra, el verde, el amarillo. En cuanto a las habitaciones, todas están equipadas con televisión Smart TV de 55 pulgadas, baños con ducha de obra, armario y terraza.
El hotel tiene un restaurante panorámico en la octava planta que esperan pronto esté disponible. "Ahí tienes una vista prácticamente casi a 360 grados de Badajoz", comentaba Pedro Cordón.
Hace unos días, el propietario de la empresa Pedro Tent decía que se va a hacer "una apertura progresiva" del hotel hasta llegar a la totalidad. Una vez abiertos todos los espacios se procederá a la inauguración oficial.
El nuevo Lisboa se ha levantado sobre el edificio que construyó el padre del empresario Pedro Tent en 1978. Con esta reforma integral, buscaba mantener el legado familiar dotándolo de prestaciones actuales.
Desde el exterior, la fachada está renovada y pintada, de diseño geométrico con balcones en relieve, mantiene parte de la esencia del edificio original conocido como Lisboa. El logotipo corporativo de Turia Hotels está instalado visiblemente sobre el edificio y en la entrada principal, junto a un revestimiento en piedra y una marquesina que enmarca el acceso al vestíbulo.
