El Palacio de Justicia de Badajoz abre sus puertas a la ciudad

El Palacio de Justicia es para muchos ciudadanos un gran desconocido. Para intentar paliar esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desarrollado una jornada de puertas abiertas en los órganos judiciales. Tras la buena acogida en la primera edición celebrada en Cáceres el año pasado, el TSJEx ha decidido trasladarla a Badajoz.

María Félix Tena, presidenta del TSJEx, ha sido la anfitriona de este día cargado de simbolismo, en el que la Justicia se ha abierto al ciudadano.

María Félix Tena, presidenta del TSJEx. / Diego Rubio Paredes

Reducir el desconocimiento sobre los juzgados

Según ha explicado, el objetivo principal es reducir el desconocimiento que existe sobre el funcionamiento de los juzgados. «El ciudadano conoce sentencias o juicios a través de los medios de comunicación, pero detrás hay un trabajo importante de muchos profesionales que creemos que también debe conocerse», ha señalado.

También se ha buscado acercar las instalaciones a la ciudadanía, ya que en muchas ocasiones pueden resultar distantes o incluso agresivas para muchas personas. Durante la jornada se han organizado explicaciones sobre las principales jurisdicciones: civil, penal, contencioso-administrativa y social, así como visitas a las dependencias del Palacio de Justicia. La actividad se ha realizado abierta a todo el público y con un carácter inclusivo, ya que la primera sesión ha sido para los usuarios de Plena Inclusión Extremadura.

Una explicación adaptada a los visitantes

María Félix Tena ha dado la bienvenida a los primeros visitantes. «Aquí trabajamos mucha gente y hacemos muchas cosas, como vosotros», ha comenzado. De manera sencilla y adaptada ha ido explicando cómo funciona el sistema judicial. Ha preguntado si alguno había acudido antes a un juzgado. Uno de los asistentes, con síndrome de Down, ha contado su experiencia: «Vine con mi hermana y la jueza me preguntó si quería vender la casa de mi abuela y la de mi tía».

Otra de las asistentes ha sacado uno de los temas judiciales más comentados de los últimos años en la ciudad: «El hermano del presidente del Gobierno también tuvo que venir», ha dicho para toda la sala. La presidenta ha respondido rápidamente: «De eso no podemos hablar, porque no se ha celebrado el juicio todavía».

Precisamente, la jueza Beatriz Biedma ha sido quien ha explicado el ámbito penal mediante un ejemplo práctico. Ha detallado todos los pasos judiciales que se darían en el caso de que a una persona le robaran un bolso hasta llegar a juicio.

Los jueces explican cada jurisdicción

Tras ella, sus compañeros han explicado el resto de jurisdicciones. El juez de lo contencioso-administrativo, Jesús, ha bromeado diciendo ser «de los más aburridos de Badajoz», aunque ha destacado que su trabajo consiste en «pelearse con la administración».

José Antonio Hernández, juez de la sección social, ha asegurado que «tampoco es muy divertido» su ámbito. Por último, Fran, magistrado de lo civil, ha explicado su trabajo: «Me dedico a los matrimonios, las custodias y los contratos».

Un juicio simulado como ejercicio práctico

Una vez explicadas todas las jurisdicciones, los asistentes han presenciado un caso práctico. En una de las salas se ha celebrado un juicio simulado contra un hombre que, presuntamente, había acudido dos veces a Leroy Merlin para llevarse productos sin pagar.

En esta parte han participado alumnos del Máster de Abogacía y Procura de la Universidad de Extremadura, que han interpretado a las distintas partes del proceso judicial. Bárbara Fernández Mora, que ha ejercido como fiscal, ha señalado que esta experiencia también le ha servido como práctica para el futuro.

Recorrido por el Palacio de Justicia

Como si se tratara de un juicio real, las distintas partes han ido desarrollando el caso del hurto, mientras los asistentes seguían con atención todo lo que ocurría en la sala. Tras el ejercicio práctico, las decenas de ciudadanos han recorrido parte de las instalaciones del Palacio de Justicia. Han podido conocer lugares como el registro civil, la sala de reconocimiento y los calabozos.

La jornada ha servido para acercar el mundo de la Justicia a la ciudadanía y mostrar el trabajo diario de los profesionales que desarrollan su labor en los juzgados.