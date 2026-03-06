El pregón de la Semana Santa de Badajoz 2026 que ofrecerá Cayetano Barriga saldrá desde su visión como "un nazareno de fila"

La Semana Santa de Badajoz 2026 se abrirá oficialmente el próximo 21 de marzo en el Teatro López de Ayala. El encargado de abrir la puerta de esta Semana de Pasión es el cofrade pacense Cayetano Barriga cuando pronuncie el pregón oficial, en un acto que marcará el inicio simbólico de una de las celebraciones más importantes de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La presentación del pregón se ha celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Badajoz con la presencia del concejal de Cultura, José Antonio Casablanca; la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Laura García Alzás; y el pregonero, Cayetano Barriga.

Durante su intervención, el edil ha destacado la relevancia del acto y la trayectoria del pregonero. El concejal se ha mostrado convencido del éxito del acto. "Estamos seguros de que vamos a tener un grandísimo pregón porque tenemos un grandísimo pregonero", ha subrayado.

Un pregonero con una larga trayectoria cofrade

Casablanca ha recordado además la estrecha vinculación de Barriga con el mundo cofrade pacense. "Ha sido presidente de la agrupación hasta hace muy poco y estamos convencidos de que tendremos un pregón a la altura de la Semana Santa que tenemos", ha afirmado, destacando también el valor de una celebración que cuenta con reconocimiento internacional.

Por su parte, Laura García Alzás ha destacado la trayectoria cofrade del pregonero y el significado de su elección. "Es una satisfacción presentar hoy a nuestro pregonero, una persona profundamente vinculada al mundo cofrade de nuestra ciudad y que ha dedicado muchos años de su vida al servicio de nuestras hermandades", ha afirmado.

Laura García Alzás, presidenta de la agrupación de hermandades, durante su intervención en la presentación del pregón de la Semana Santa de Badajoz 2026. / J. H.

La presidenta ha recordado que Barriga es actualmente hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Espina y María Santísima de la Amargura, además de haber presidido la propia agrupación de hermandades. "Desde esta agrupación trabajó con entrega, cercanía y dedicación por el crecimiento y la proyección de nuestra Semana Santa", ha destacado.

Según ha explicado, su designación responde a esa trayectoria de compromiso. "Su nombramiento como pregonero responde precisamente a esa trayectoria de compromiso con nuestras tradiciones, con la vida de las hermandades y con la dimensión espiritual y humana de la Semana Santa de Badajoz", señala.

21 de marzo en el López de Ayala

El pregón tendrá lugar el sábado 21 de marzo en el Teatro López de Ayala, un escenario que cada año se convierte en el punto de partida emocional de la Semana Santa pacense.

Además, el acto contará con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música, dirigida por Vicente Soler. "Estamos convencidos de que Cayetano sabrá ofrecernos un pregón lleno de vivencia, de fe y de sentimiento cofrade, un pregón que nos ayude a mirar ya hacia la Semana Santa que se acerca", ha añadido García Alzás.

"Soy un nazareno de fila"

Muy agradecido, el pregonero ha agradecido la oportunidad: "Realmente es un orgullo que te designen pregonero de tu ciudad, no es una cosa que se repita, es un pregón cada año y la verdad que es una satisfacción", ha afirmado.

Barriga ha adelantado que su intervención estará basada en la experiencia personal de toda una vida ligada a la Semana Santa. "Intentaremos hacer un pregón que sea de las vivencias de los años que llevamos dedicados a la Semana Santa y que me gustaría que calara en el sentir de la gente de Badajoz", explicó.

El pregonero quiso definirse con una frase que resume su identidad cofrade: "Yo me considero un nazareno de fila que por circunstancias de la vida ha llegado a ciertos sitios, pero mi base sigue siendo esa: yo soy un nazareno de fila".

En ese sentido, ha señalado que esa idea será también el hilo conductor de su discurso. "Es un poco la reflexión que hago en el pregón, cómo desde ese momento uno vive la Semana Santa", ha apuntado.

José Antonio Casablanca, concejal de Cultura; Cayetano Barriga, pregonero de la Semana Santa de Badajoz 2026; y Laura García Alzás, presidenta de la agrupación de hermandades. / J. H.

Costaleros propios para la Cofradía de la Espina

Durante el turno de preguntas, Barriga también se ha referido a la decisión de su hermandad de contar este año con costaleros propios. "Esto responde a una demanda interna de la hermandad. Había muchos hermanos que querían ser costaleros solamente de la Espina y de la Amargura", ha explicado.

No obstante, quiso destacar la buena relación con la asociación de costaleros de la ciudad. "Ni mucho ni muchísimo menos hay ningún problema. Tenemos una muy buena relación con ellos", ha asegurado.

Además, ha valorado la respuesta que ha tenido esta iniciativa en el seno de la cofradía. "Tenemos una cuadrilla y media en cada uno de los pasos, por lo cual estamos realmente satisfechos con la respuesta que hemos tenido", ha concluido.