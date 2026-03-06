Sonia Miranda, directora del Circo Encantado tras la segunda cancelación: "Este espectáculo dará luz en Badajoz, sea como sea"

La directora artística del Circo Encantado, Sonia Miranda, ha denunciado que la nueva clausura del espectáculo por parte del Ayuntamiento de Badajoz responde, a su juicio, a una "caza de brujas desde el minuto uno". Según ha señalado, desde el inicio de la instalación del circo el consistorio "ha estado mirando todo con lupa" y sostiene que "el gran circo lo tiene montado el ayuntamiento".

Cabe recordar que el consistorio pacense ha ordenado de nuevo la clausura del espectáculo por motivos de seguridad, una decisión que se ha comunicado apenas dos horas antes de la celebración de la función prevista. Desde el circo aseguran que la medida les ha cogido por sorpresa y que el aviso se ha producido con muy poco margen. Según relatan algunos trabajadores, lo habitual en estos casos sería notificar la suspensión con al menos 24 horas de antelación.

Sonia Miranda, directora artística del Circo Encantado, atiende a La Crónica de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Público en el Cerro del Viento

Mientras tanto, en la explanada de Cerro del Viento, donde se ha instalado la carpa, el ambiente es tenso. A lo largo de la tarde han comenzado a llegar familias que habían adquirido entradas para la función, mientras la organización ha iniciado también la devolución del dinero de los tickets ya comprados.

La situación ha generado incertidumbre entre los asistentes y el equipo del circo, a la espera de que se aclare si el espectáculo podrá celebrarse finalmente en los próximos días.

Uno de los empresarios del Circo Encantado informa al público que se ha acercado a la explanada del Cerro del Viento en Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Devolución de entradas

Entre el público que permanece en la explanada a la espera de saber si finalmente habrá o no función predominan las familias con niños pequeños. Muchos de ellos muestran su malestar por la forma en la que se ha comunicado la suspensión, apenas dos horas antes del inicio previsto del espectáculo.

Algunos padres consideran que la situación es "una poca de vergüenza" y lamentan que el aviso no se haya producido durante la mañana, lo que, a su juicio, habría permitido buscar una solución o evitar el desplazamiento hasta el recinto. Mientras tanto, los niños muestran su decepción, ya que muchos no entienden por qué no pueden acceder al espectáculo para el que tenían entradas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)