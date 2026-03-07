Loterías y Apuestas del Estado
Un acertante de 'La Bonoloto' en Badajoz gana más de 34.000 euros en el sorteo de este viernes
El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en la ciudad de Badajoz percibirá 34.778,66 euros por un premio de Segunda Categoría en el sorteo celebrado este pasado viernes.
La apuesta ha sido sellada en el Despacho Receptor número 8.790 de la capital pacense, sito en la calle La Jara, 3, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
Asimismo, existen otros cinco boletos acertantes más de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) validados en el Despacho Receptor número 27.570 de Montilla (Córdoba), en el número 51.295 de Málaga, en el número 55.070 de Ourense, en la Administración de Loterías número 2 de Girona y en la número 1 de Cheste (Valencia).
Por otra parte, dos acertantes recibirán 1.871.532,90 euros cada uno, tras lograr un premio de Primera Categoría --seis aciertos-- en el sorteo de este pasado viernes. Los mismos han sido validados a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 1, 15, 31, 38, 41, 47. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 3.247.279,50 euros.
