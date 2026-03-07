La avenida de Huelva de Badajoz estará en obras dos meses para cambiar el colector

En el último pleno ordinario, el Ayuntamiento de Badajoz aprobó un cambio de finalidad para 279.000 euros que se destinarán a una obra de emergencia. Se trata de la sustitución de la red de saneamiento de la avenida de Huelva, cuyas obras acaban de empezar y se prolongarán en torno a dos meses, según calcula el concejal de Aguas, Carlos Urueña.

Es una obra urgente porque debido a las últimas y abundantes lluvias el saneamiento se ha hundido en varios puntos del bulevar central. Los trabajos han empezado por el extremo más próximo al Ancla, donde se está levantando el pavimento.

Urueña señala que la red es muy antigua, como la en otras zonas de la ciudad, con una galería de ladrillo con más de cien años. Se ha reblandecido el terreno por la fuerza del agua y se ha hundido. Son unos 180 metros que abarcan prácticamente todo el bulevar, desde la calle La Bomba hasta el último pozo, en el extremo donde se coloca el puesto de castañas. El ayuntamiento va a colocar un nuevo colector. El problema que tiene esta obra es que la red existente se encuentra a 9 metros de profundidad, por debajo del bulevar central. El nuevo se colocará a 4,5 o 5 metros para no tener que bajar tanto. Se instalará un tubo de 800 milímetros.

Esta actuación es muy necesaria porque debido a los hundimientos no pasa el agua, ni la pluvial ni la residual. El nuevo colector no irá debajo del bulevar sino en uno de los viales laterales, en concreto, donde están la Gerencia del SES y la Delegación del Gobierno. Las obras han empezado por el extremo del Ancla porque se tiene que conectar con el existente. Habrá que hacer dos codos para la conexión de inicio y de final con la galería que está debajo del bulevar, que no se tendrá que abrir por completo

Proyecto pendiente

Urueña explica que para futuras reparaciones es más fácil si la tubería está debajo de la calzada lateral, para no tener que levantar el paseo central de la avenida, para la que además está proyectada la renovación con plataforma única.

El concejal calcula que la obra de sustitución podría prologarse entre un mes y medio o dos meses. Hay que tener en cuenta que se tienen que abrir cinco metros de profundidad y entibar las zanjas para que no haya peligro para los trabajadores por el corrimiento de tierra. Dependerá de la dureza del terreno. Los trabajos requerirán cortar la calle al tráfico y se tendrá que reordenar la circulación. El ayuntamiento avisará la próxima semana.