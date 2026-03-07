¿Dónde es la manifestación del 8M en Badajoz este domingo?

Mañana domingo es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y Badajoz vuelve a salir a la calle con una manifestación convocada por la Plataforma 8M, con el apoyo de otros colectivos, asociaciones y partidos políticos.

La manifestación en Badajoz con motivo de este día está convocada a las 12.00 del mediodía. Comenzará en la avenida de Huelva, frente a la Delegación del Gobierno, y terminará en el paseo de San Francisco, con la lectura de un manifiesto.

El recorrido será el de años anteriores por la plaza de la Libertad, avenida de Colón, Santa Marina, calle Enrique Segura Otaño, avenida Europa, Pedro de Valdivia, la plaza Minayo, para finalizar en San Francisco. A la lectura del manifiesto de la Plataforma 8M, se añadirá el de Plataforma de Pensionistas, de la artista Candelas Villa y las actuaciones de Paula Yunis, Mónica de Salas y la Murga Liberadora.

Crítica a Guardiola

La Plataforma 8M vuelve a convocar esta manifestación porque "nos encontramos con un contexto internacional de una derecha y ultraderecha que se alían para quitarnos derechos, masacrar pueblos enteros y arrasar territorios como en Palestina o como en Irán, atacando a su pueblo bajo el mantra de la liberación de las mujeres, exterminando niñas por el camino". Al mismo tiempo defiende que "su único objetivo real" es el de los recursos y el control geopolítico en la zona y que "pretenden dominar el relato para generar dilemas éticos inexistentes, dado que las mujeres no tendrán libertad ni bajo el control de los ayatolás ni bajo sus bombas".

"Son lo mismo, nos quieren sólo para sus discursos. No queremos ni regímenes teocráticos ni guerras en el falso nombre de las mujeres", señala.

En Extremadura, la Plataforma 8M critica a través de un comunicado que la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, "quiere pactar con la ultraderecha que nos quiere sumisas" y habla del "feminismo de verdad", cuando "el feminismo sale el domingo 8 de marzo a la calle y no tiene nada que ver con sus ideas".