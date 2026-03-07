Olivenza se vuelca con una Feria del Toro repleta de ambiente y actividades: "Venimos porque nos la habían recomendado"

Desde primera hora, la localidad pacense de Olivenza (Badajoz), respira feria en los alrededores del recinto y en un casco urbano que vuelve a llenarse de aficionados, visitantes y vecinos en un fin de semana llamado a confirmar que la Feria del Toro sigue siendo uno de los grandes escaparates taurinos y sociales del suroeste peninsular. La sensación en la calle es la de una ciudad entregada a su feria en una edición especialmente simbólica, la número treinta y cinco, con la expectativa municipal de rebasar los 20.000 asistentes a lo largo del fin de semana.

La gran novedad de este año se nota en cuanto se pisa el recinto. La carpa de exposiciones y eventos ha recuperado su papel central y vuelve a ser el gran punto de encuentro de la feria. Allí se concentra buena parte de la vida cultural y lúdica de la jornada, con mercados, actividades, propuestas gastronómicas, música y presentaciones que convierten este espacio en algo más que un complemento de los festejos taurinos.

El regreso de la carpa, muy demandado por vecinos y visitantes, devuelve a la feria una imagen reconocible y un corazón común en el que conviven el aficionado, el curioso y quien llega a Olivenza atraído por el ambiente.

El sábado ha arrancado con el toreo de salón de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz y ha seguido con el concierto de la Filarmónica de Olivenza, el pregón taurino de Antonio Girol y la entrega de los Premios Fernando Masedo.

Continuará con la corrida de la tarde a cargo de Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega, además de exhibiciones de baile, una presentación literaria y el concierto nocturno en el recinto ferial.

El ambiente hoy durante la feria de Olivenza. / Andrés Rodríguez

Más que una suma de actos, la programación dibuja una feria de ritmo continuo, en la que el público entra y sale de la plaza, de la carpa y de las calles con la sensación de que siempre está pasando algo. Esa es precisamente una de las claves del ambiente que hoy ofrece Olivenza.

Visitantes de dentro y fuera de Extremadura

La feria ha reunido a público de perfiles muy distintos, desde grupos de amigos hasta familias y visitantes habituales de Olivenza. Entre ellos, un grupo de cinco jóvenes procedentes de Córdoba y Sevilla, que aseguran que les habían recomendado visitar Olivenza porque "es una feria muy divertida".

Explican que, con la llegada del buen tiempo, apetece estar en la calle y disfrutar de una feria en la que, además, es fácil encontrarse con conocidos. "Empieza la temporada taurina, que para quien es muy taurino está muy bien, pero sobre todo también el hecho de venir aquí e ir encontrándote a gente".

En esta ocasión, dicen que no podrán asistir a los festejos. "Lo que pasa es que, como nos hemos decidido a última hora, ya no tenemos entradas, pero venimos a pasar el día y ver el ambiente".

Grupo de amigas procedente de Sevilla y Córdoba en la feria de Olivenza. / Andrés Rodríguez

Otro grupo de amigos, llegados desde Cáceres, junto a un oliventino, Jacobo Sánchez, destaca también el gran ambiente que se vive estos días. Jacobo asegura que lleva toda la vida disfrutando de la feria de su pueblo y este año la ve especialmente animada. En su opinión, ha sido un acierto recuperar la carpa de exposiciones, donde hay numerosos puestos para comprar, comer y beber.

"Hace un montón de tiempo que no la ponían y este año la han vuelto a instalar", señala Mónica Meneses, que cree que esta novedad ha contribuido a aumentar la afluencia de público. "Yo creo que este año ha aumentado bastante la presencia de gente debido a la carpa".

Además, subrayan que hoy es uno de los días grandes de la feria, con música, mucho ambiente en los paseos del pueblo y ganas de divertirse. "Sí, hay dj, mucho ambiente en las calles y muchas ganas de pasarlo bien".

Jacobo y Mónica en la carpa de exposiciones de la feria. / Andrés Rodríguez

También ha querido compartir su opinión un matrimonio llegado desde Badajoz, formado por Mamen González y José Antonio Manga, que define la feria con una sola palabra: "Genial".

Mamen, gran aficionada a los toros, asegura que disfruta especialmente de esta cita. "Me encanta. Pero no solo por el ambiente taurino, sino también por la diversidad de gente que viene, que es fantástica. Está muy bien la feria".

Ambos coinciden en que, al margen de los toros, Olivenza ofrece una fiesta animada y abierta a todo tipo de público. "Sí, sí, hay de todo. Hay gente joven, mayor, mediana... o sea, que es para todo el mundo".

Destacan también la procedencia variada de los visitantes que llenan estos días la localidad. "Viene mucha gente de Andalucía, de Portugal, de casi toda España, aunque la mayoría es del sur y también de la zona portuguesa. Se ve muchísima gente".

Mamen González y José Antonio Manga. / Andrés Rodríguez

Seguridad y afluencia

La otra cara de esta gran afluencia es el amplio dispositivo previsto para garantizar la seguridad. El ayuntamiento oliventino ha reforzado los controles y ha habilitado filtros de acceso en zonas especialmente concurridas, con presencia de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y seguridad privada, dentro de un operativo general que supera los 400 efectivos.

También se han instalado más de 2.000 plazas de aparcamiento para facilitar la llegada de visitantes en los días de mayor movimiento. Todo ello responde a una evidencia que este sábado ya se percibe sobre el terreno, que Olivenza vuelve a reunir a miles de personas y que el ambiente festivo necesita una organización a la altura de una cita que trasciende lo estrictamente taurino.

Capital del toro

Con hoteles completos desde hace tiempo, decenas de periodistas acreditados y una programación que mezcla tauromaquia, música, literatura y convivencia, Olivenza se reafirma este sábado como capital del toro y como uno de los grandes termómetros del inicio de temporada en España.

El ambiente en uno de los paseos de Olivenza este mediodía. / Andrés Rodríguez

La XXXV edición recupera así una de sus imágenes más reconocibles y vuelve a situar a Olivenza en el centro del primer gran fin de semana taurino del año.