David de Miranda dio cuenta de su condición de figura

Un gran David de Miranda explicó en el ruedo oliventino cómo debe de estar una figura del toreo. Toda la mañana pero especialmente ante su primero. Valiente y puro, porque le daba todas las ventajas al toro, muy hecho en cuanto a fundamentos tecnicos, reposado, de sus muñecas brotó un toreo de acusada belleza. Junto a él hicieron el paseíllo un Borja Jiménez que llega a los tendidos y un animoso Marco Pérez, de suprema garra.

Ficha del festejo 3 toros de La Ventana del Puerto y 3 de Domingo Hernández (2°, 3° y 4°). Bien presentados, dieron juego desigual. Al segundo se le dio la vuelta al ruedo. Pesos: 528, 513, 552, 556, 552 y 524 kilos. Borja Jiménez de tabaco y oro. Estocada desprendida (Oreja); estocada (Oreja tras aviso). David de Miranda, de verde hoja y oro. Pinchazo y estocada (Dos orejas); media estocada. (Palmas) Marco Pérez, de blanco y oro. Pinchazo y estocada (Oreja); estocada (Dos orejas). Olivenza. 3ª de feria. Corrida matinal. Casi dos tercios de plaza cubierta. Los tres toreros debutaban en Olivenza e hicieron destocados el paseíllo. Al final los tres salieron a hombros.

El toro que abrió plaza era una pintura de bonito, con cuajo y de reunidas hechuras, acucharado de cuerna. Justo de raza pero manejable Borja Jimenez lo toreó a la verónica ganandole terreno. Faena de torero puesto. Con la premisa de toques fuertes, que minoran la belleza del toreo, y de llevarlo en línea, logró tandas ligadas que tuvieron eco en los tendidos, al final en la corta distancia. Estocada caída y oreja.

De bonitas hechuras el segundo, se lo pasó muy cerca con el capote David de Miranda. Valiente, quite con el capote a la espalda.

Con seis estatuarios, un natural y el de pecho, inició su faena David. En redondo, puesto en el sitio, muy ligeros los toques, llevaba al astado hacia delante. Toreo bello el de este onubense, de mucha verdad, que se ha puesto en figura del toreo. Faena rotunda, que aunó valentía, pureza, desteza técnica, naturalidad y belleza. Vuelta al ruedo al toro y dos orejas clamorosas.

Abanto y suelto el primero de Marco Pérez. Manso de solemnidad, huía hacia su querencia y se iba de la muleta. Muy deslucido. Había que sujetarlo y el salmantino lo logró. Le dejaba la muleta puesta. Faena meritoria aunque de poco lucimiento, junto a tablas al final. Oreja.

Desclasado en el capote el segundo de Borja Jiménez, perdía las manos. Andaba justo de fuerzas pero el torero se echó la muleta a la zurda. El animal empezó a embestir, tenía buen embroque por el piton izquierdo aunque no tan buen final. Mejoró en manos del sevillano, que no se dejaba tocar la tela. Faena larga, que se mantuvo a buen tono y a menos al final. Oreja.

Muy cuajado el segundo de David de Miranda. Bruto de salida. Con poder derribó al piquero y tomó dos varas.

A media altura, lo llevaba hacia delante en el comienzo de faena. Parsimonioso, una de las cosas buenas de este torero es lo embraguetado que torea, lo cerca que se pasaba al toro, que iba y venía sin derrochar clase. Faena bien planteada, hizo mejor a un toro no sobrado de virtudes.

Con cuajo también el sexto, con el llegó lo que nunca se desea: un volteretón infame a Marco Pérez, tras perderle la cara al toro al rematar los delantales con los que llevó al animal al caballo. Susto, le llevaron a la enfermería pero salió para matar a su segundo.

Buen toro, tenía fijeza y era pronto. En todo momento supo lo que había que hacerle. En redondo adelantarle la muleta y dejársela puesta. Darle tiempos y al final tomarle en corto. Con sentido del temple y conexión con los tendidos. Gran estocada y dos orejas.