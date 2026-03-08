Últimos días para solicitar expositor en la Feria del Libro de Badajoz, que se celebra del 8 al 17 de mayo

Badajoz calienta motores para su gran cita con los libros. El plazo para presentar las solicitudes de los expositores de cara a la XLV Feria del Libro se encuentra abierto hasta el próximo 13 de marzo a las 23.59 horas.

La Feria del Libro de la capital pacense se celebrará del 8 al 17 de mayo en el paseo de San Francisco y, ante la apertura de dicho plazo, el ayuntamiento ha especificado en nota de prensa que pueden concurrir instituciones, editoriales distribuidoras y entidades que, directamente o a través de sus representantes debidamente acreditados, presenten la solicitud ajustada al formulario oficial.

Noticias relacionadas

El público en San Francisco en la última edición de la Feria del Libro de Badajoz. / Jota Granado

También se ha habilitado el correo electrónico feriadellibro@aytobadajoz.es para la presentación de libros y el plazo acaba igualmente el 13 de marzo.