Cultura
Últimos días para solicitar expositor en la Feria del Libro de Badajoz, que se celebra del 8 al 17 de mayo
El ayuntamiento ha especificado que las solicitudes deben ajustarse al formulario oficial y presentarse antes del 13 de marzo, tanto para expositores como para la presentación de libros
Badajoz calienta motores para su gran cita con los libros. El plazo para presentar las solicitudes de los expositores de cara a la XLV Feria del Libro se encuentra abierto hasta el próximo 13 de marzo a las 23.59 horas.
La Feria del Libro de la capital pacense se celebrará del 8 al 17 de mayo en el paseo de San Francisco y, ante la apertura de dicho plazo, el ayuntamiento ha especificado en nota de prensa que pueden concurrir instituciones, editoriales distribuidoras y entidades que, directamente o a través de sus representantes debidamente acreditados, presenten la solicitud ajustada al formulario oficial.
También se ha habilitado el correo electrónico feriadellibro@aytobadajoz.es para la presentación de libros y el plazo acaba igualmente el 13 de marzo.
- Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas
- La teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, destinada en Jerez de los Caballeros, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí
- El conductor que ha colado su coche en una fuente en Badajoz dio positivo en el control de alcoholemia
- Gema Cortés sobre el Circo Encantado: 'El ayuntamiento no negocia donde se pone un circo o donde no se pone
- Así es el nuevo hotel Turia de Badajoz por dentro tras la reforma
- Badajoz se ilumina este sábado al ritmo de las grandes bandas sonoras del cine
- Desarticulada en Badajoz una red de trata y explotación laboral en locales de kebab
- El PSOE de Badajoz denuncia que el histórico puente de Palmas se ha quedado sin iluminación artística