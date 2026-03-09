Más de 30 actividades y 31 stands en la II Feria del Deporte de Extremadura, que se celebra este viernes en Badajoz

La Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) acoge los próximos 13 y 14 de marzo la II Feria del Deporte de Extremadura, un evento que convertirá al recinto ferial en punto de encuentro para profesionales, empresas, entidades deportivas, deportistas y público general en torno al deporte y la actividad física.

La feria, que se desarrollará en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas, celebrará su segunda edición tras el éxito alcanzado en 2025, cuando reunió a cerca de 6.000 visitantes, con más de 30 actividades, 31 stands y 13 conferencias.

Durante dos jornadas, el certamen contará con una amplia zona expositiva y un completo programa de propuestas que incluirá actividades deportivas participativas, exhibiciones y competiciones, jornadas técnicas, mesas redondas y conferencias especializadas, configurándose como un espacio dinámico y participativo dirigido a todos los públicos. La cita reunirá a clubes, federaciones, marcas y empresas de servicios vinculadas al sector, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, dar visibilidad a las distintas disciplinas y generar oportunidades de encuentro entre los diferentes agentes de la industria del deporte.

Imagen de archivo de la primera edición de la feria. / Ifeba

Asimismo, la feria acogerá la tradicional Feria del Corredor con motivo de la celebración de la 32ª edición del Maratón Popular Ciudad de Badajoz y la 10ª edición del Medio Maratón Popular Ciudad de Badajoz, reforzando su vínculo con una de las citas deportivas más destacadas de la región y contribuyendo a consolidar el posicionamiento de la ciudad como referente en la organización de eventos vinculados al deporte y al bienestar.

En el marco de la feria, la Fundación Fundecyt-Ctex organiza una jornada para impulsar soluciones innovadoras y tecnológicas aplicadas al deporte. Se trata de una mesa de intercambio científico y tecnológico sobre retos tecnológicos y necesidades de innovación en la actividad física y deportiva, que reunirá a investigadores, clubes deportivos y profesionales para analizar los retos tecnológicos del sector.

La II Feria del Deporte de Extremadura está promovida por Patrocina un Deportista y producida por Grupo ROS, entidades que han elegido IFEBA como sede para su celebración, consolidando el papel del recinto como espacio de referencia para la acogida de ferias, congresos y eventos de carácter profesional y abiertos al público.

La feria del deporte en su primera edición celebrada en Ifeba. / Ifeba

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada en modalidad online aquí y también en taquilla durante los días de celebración del evento. Para más información, los interesados pueden consultar la web oficial del certamen feriadeldeporte.es o contactar a través del correo electrónico info@rosmultimedia.com.