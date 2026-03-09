Los alumnos del 'Proyecto Escala' de Badajoz cobran la beca tras dos meses de retraso

La situación de los alumnos del Proyecto Escala de Badajoz ha dado un giro en las últimas horas. Los estudiantes, que se habían puesto en contacto con este diario para denunciar que llevaban dos meses sin cobrar la beca correspondiente a la primera fase del programa, han confirmado que ya han recibido el abono de las cantidades pendientes, al menos lo correspondiente al mes de diciembre y de enero.

El pago llega después de semanas de malestar entre los participantes, que aseguraban que desde el inicio de la formación, el pasado 30 de diciembre de 2025, no habían percibido ninguna cuantía pese a que esa ayuda resulta clave para afrontar desplazamientos, material y otros gastos diarios vinculados al curso.

Los alumnos están distribuidos en las especialidades de pintura, albañilería, informática, jardinería y electricidad. Muchos de ellos habían advertido de las dificultades que les estaba generando la demora, ya que contaban con esa beca para sostener su día a día durante esta etapa inicial del proyecto.

Una ayuda vinculada a la primera fase

El grupo afectado forma parte de la primera etapa del programa, centrada en la formación inicial y prevista hasta el 31 de marzo. Después, quienes superen este primer periodo accederán a una segunda fase con contrato laboral de nueve meses.

Según las bases del programa, esta etapa inicial tiene una duración de tres meses, con una jornada lectiva de siete horas diarias de lunes a viernes. Durante ese periodo, el alumnado tiene derecho a percibir una beca por asistencia y, en su caso, una ayuda a la movilidad. Además, la normativa establece que la entidad promotora debe liquidar mensualmente el importe correspondiente. La cuantía ronda los 260 euros al mes por alumno.

En total, son 60 participantes, con doce estudiantes en cada una de las cinco especialidades que se imparten en el centro de formación Cerro de San Miguel.

Retraso desbloqueado

Antes de cobrar, los alumnos habían expresado su malestar por una situación que consideraban "injusta". Sostenían que, a estas alturas del curso, ya deberían haberse abonado al menos las mensualidades de enero y febrero, y reclamaban una explicación a las administraciones implicadas.

Fuentes municipales ya habían admitido la existencia de una "demora por cuestiones administrativas" y habían señalado que "éstas se encontraban en tramitación". Igualmente, el ayuntamiento había avanzado que los pagos "se abonarían en breve".

Finalmente, el pago se ha realizado este medio día, poniendo fin a una espera que había generado preocupación entre los estudiantes.

El centro de formación Cerro de San Miguel. / Andrés Rodríguez

Pese a que la incidencia ha quedado resuelta con el abono de las becas, el episodio pone el foco en los retrasos administrativos que pueden afectar a programas formativos en los que estas ayudas resultan esenciales para garantizar la asistencia y la continuidad del alumnado.