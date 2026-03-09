Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde la fachada de una vivienda en San Roque, Badajoz

Según confirman los Bomberos, se trata de un incendio intencionado

Imagen de archivo de dotaciones de los bomberos de Badajoz.

Imagen de archivo de dotaciones de los bomberos de Badajoz.

La Crónica de Badajoz

Un incendio registrado a las 5.00 de la madrugada de este lunes ha afectado a la fachada de una vivienda en la calle Alfonso XIII, en la barriada pacense de San Roque.

Según han confirmado los Bomberos de Badajoz, el incendio habría sido intencionado.

Por el momento, se desconoce cuántas personas se encontraban en el interior de la casa en el momento en que se produjo el fuego.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaban efectivos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz con dos camiones autobomba pesados urbanos y un vehículo de mando para revisar la vivienda y asegurar la zona. También han acudido agentes de la Policía Nacional y Policía Local.

TEMAS

Carmen Fernández Díaz, María José Fresno y Ricardo Hurtado reciben los reconocimientos en la Comida de la Mujer

Raúl Gil, nuevo director del centro penitenciario de Badajoz tras la jubilación de José Manuel Guerrero

Arde la fachada de una vivienda en San Roque, Badajoz

UPA repartirá más de mil tarrinas de fresas de Huelva en Mérida para impulsar su consumo

Herido grave un varón de 64 años tras ser aplastado por un tractor en Calzadilla de los Barros (Badajoz)

Más de 30 actividades y 31 stands en la II Feria del Deporte de Extremadura, que se celebra este viernes

Investigado un vecino de Aceuchal por llevarse 12 rejas de alcantarillado para venderlas

