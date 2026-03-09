Badajoz abre una ventana al arte de Syunmyo Masuno

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este lunes, a las 18.00 horas, una charla centrada en la figura y la obra de Syunmyo Masuno, uno de los grandes diseñadores contemporáneos de jardines y referente internacional por su vinculación a la tradición estética japonesa y a la espiritualidad Zen.

La actividad se enmarca en el ciclo Un viaje al corazón del arte, una propuesta pensada para enseñar a mirar, comprender e interpretar obras artísticas y que está dirigida a todos los públicos. A lo largo de 2026, este programa ofrecerá distintas charlas con contenidos diversos para acercar a los asistentes a diferentes etapas, estilos y creadores de la historia del arte.

El recorrido planteado por este ciclo abarca desde el universo de los pintores de las cuevas paleolíticas hasta el trabajo de algunos de los fotógrafos y videoartistas más interesantes del siglo XXI, en una propuesta divulgativa que invita a descubrir el arte desde nuevas perspectivas.

En esta nueva sesión, la charla será impartida por el historiador del arte y arqueólogo cacereño Víctor Gibello, que acercará al público la figura de Syunmyo Masuno, paisajista y monje Zen cuya obra ha alcanzado relevancia internacional. Su trabajo destaca por aunar diseño, naturaleza, contemplación y pensamiento espiritual, convirtiéndolo en una de las voces más destacadas del paisajismo actual.

Con esta actividad, Ámbito Cultural continúa apostando por una programación abierta y divulgativa que acerca al público figuras clave del pensamiento artístico contemporáneo.

El acceso es gratuito.