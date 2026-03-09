Badajoz celebrará eI primer concurso de torrijas para promocionar este postre en Semana Santa

El I Concurso de Torrijas 'Ciudad de Badajoz' se celebrará el 20 de marzo de 10.00 a 12.00 horas en el edificio de La Galera y podrá participar cualquier establecimiento que tenga a la venta este producto.

La iniciativa ha sido puesta en marcha por la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz (Atugaba) con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Badajoz para poner en valor uno de los dulces más tradicionales de la Semana Santa.

El concejal delegado de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, ha presentado este lunes el certamen con el que se quiere promocionar el postre típico de estas fechas. Será diez días antes del Viernes de Dolores para dar visibilidad a los productos que se pongan a la venta. "Animo a todos los locales que tengan este producto a que se presenten al concurso".

Las inscripciones están abiertas desde este lunes hasta el día 18 de marzo y se pueden realizar a través del QR del cartel que anuncia el concurso.

El presidente de Atugaba, Manuel Corbacho, ha explicado que, debido a los visitantes que la ciudad recibe en los días de Semana Santa, se busca fomentar la afluencia en los establecimientos con este concurso que invita a probar las torrijas típicas de esta fiesta.

Premios

El concurso tendrá tres premios: 500 euros y una placa para el primer clasificado, 300 euros y placa para el segundo y 150 euros y placa para el tercero.

La placa se colocará en la fachada del local. Aunque, Manuel Corbacho ha aclarado que se va a dar difusión a todas las torrijas. "La finalidad del concurso es que los establecimientos sean visitados".

En cuanto al jurado del concurso, serán cuatro, de los cuales dos ya están confirmados. Uno de ellos es el conocido repostero Jose Ignacio de Casafuentes y también han aceptado los hermanos Golimbeo, dos pasteleros de Los Santos de Maimona, que han quedado campeones de España de la mejor pasta de té. "Tenerlos de jurado en nuestro concurso para nosotros es un gran lujo".

Se valorará la calidad de la elaboración (20 puntos), la presentación (20 puntos), el uso de productos extremeños (10 puntos) y el sabor (40 puntos).

La torrija podrá ser tanto de leche, como de vino o de almíbar.

Una vez que el listado de inscritos al concurso esté cerrado, se anunciarán todos los establecimientos de la ciudad que participan.

"Quiero agradecer a la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento que siempre que le ofrecemos algún evento nos dan su apoyo total", ha concluido el presidente de Atugaba.