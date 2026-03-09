Badajoz estrena maceteros carmesí en sus farolas, ¿cómo se riegan?

Maceteros en las farolas de plazas céntricas de la ciudad. Los está colocando el Ayuntamiento de Badajoz y se pueden ver sujetos en la parte superior de las luminarias de las plazas de Minayo, San Atón y la plaza de España. Los maceteros son de color carmesí, como la bandera de Badajoz, y contienen plantas de flores como gitanillas, tradescantia de cuatro variedades, margaritas y verbenas. El total, se instalarán 75.

La colocación de estas macetas forma parte del contrato de 90.000 euros para la instalación de material de decoración en la zona centro y en el Casco Antiguo para el impulso de la actividad comercial en el entorno. Además, se instalarán rótulos iluminados en la entrada de las calles, vinilos en las farolas fernandinas y totems con el eslogan ‘Badajoz ciudad de compras’.

Reducción de la frecuencia de riego

Entre los transeúntes que se han percatado de los nuevos maceteros situados a una altura considerable, hay quien cuestiona la dificultad para el riego. No será con una regadera agarrada al extremo de una pértiga. Según recoge el pliego de condiciones del contrato, la humedad del sustrato de estos maceteros se consigue mediante la reserva de agua en las paredes de la maceta que se almacena durante el riego o la lluvia. Así se garantiza un nivel uniforme de humedad durante 15 días, además de la protección de las raíces contra el secado y los cambios de temperatura.

El riego se hará con camión y manguera, como está previsto en el servicio de riego de árboes y macetas del Casco Antiguo.

Gracias a su doble pared se logra asimismo aislamiento térmico, lo que suaviza los cambios de temperatura que se producen a diario.

También está prevista la protección de la tierra frente a la humedad excesiva, mediante el agujero de drenaje en la pared lateral y la arlita en la parte inferior de la maceta. De esta forma la tierra no se embarra y las raíces no se pudren.

No son las únicas ventajas de estos maceteros. El contrato destaca la facilidad en el montaje y que es altamente resistente. Lleva soportes universales, gracias a los cuales la maceta y su montura se fijan fuertemente utilizando

pernos o cerraduras. Esta estructura dificulta un desmontaje no autorizado. Además, es resistente a golpes.

Por último, la maceta es muy ligera, pues está hecha de arcilla u hormigón. La tierra se retira de forma sencilla para su sustitución y gracias a la apertura de inspección, la cavidad interna se limpia fácilmente con agua.

Todo ventajas. Y además son vistosas.