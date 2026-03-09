Badajoz vuelve a ser lugar de referencia para el arpa veinte años después gracias al certamen 'Arpa Plus'

El certamen celebra cada año su edición en una ciudad española diferente, este año la elegida es Badajoz. Pero no es la primera vez que la ciudad pacense acoge este concurso, hace más de veinte años, concretamente en 2004, ya fue sede.

El Concurso Arpa Plus reúne a estudiantes y profesores de arpa de toda España pero con la característica de que más que una competición, se concibe como un festival que hace de punto de encuentro para jóvenes arpistas. Creando así un encuentro único donde el talento, la música y la belleza del arpa se unen en un entorno inspirador que tendrá lugar del 13 al 15 de marzo en Badajoz.

Aparte de las diferentes categorías del concurso, los participantes podrán disfrutar de un completo programa de actividades que incluyen un recital y una masterclass de un solista internacional, así como también contarán con talleres especializados.

XXVII edición

Como peculiaridad este encuentro contará con la actuación de la solista invitada, Shamin Minoo, arpista iraní afincada en París y última ganadora de la medalla de oro de la 'USA International Harp Competition' de 2025, uno de los concursos más prestigiosos del mundo en esta especialidad. El recital tendrá lugar el próximo sábado a las 20.00 horas y estará abierto al público con invitación hasta completar aforo.

Dirigido a estudiantes de conservatorios y escuelas de música de todo el panorama nacional, en el certamen participarán jóvenes arpistas de distintos lugares, que llenarán de arte y sensibilidad la capital pacense.

El Conservatorio Profesional de Música 'Juan Vázquez' es el anfitrión de la 27 edición que se celebrará este fin de semana en el Palacio de Congresos 'Manuel Rojas'. La vuelta de este concurso a la ciudad refleja un compromiso con la música y un impulso en especial al arpa como instrumento solista y pedagógico ubicando a Badajoz como un punto de encuentro y lugar de referencia para este instrumento musical en el ámbito ibérico.