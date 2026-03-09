Isabel Gallardo o Gracián de Orellana, homenaje en el Centro de Estudios Extremeños a una de las figuras más determinantes de la cultura regional

El Centro de estudios Extremeños organiza una conferencia en Badajoz sobre la investigadora, folclorista y escritora Isabel Gallardo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo miércoles 11 de marzo el CEEx prepara una charla para reconocer el importante papel que desarrolló la intelectual villanovense.

El acto estará dirigido por Juan Rodríguez Pastor, doctor en Filosofía y Letras y académico de la RAEx, especialista en la figura de Gallardo. La cita además contará con la interpretación de danzas y cantos recogidos por Gallardo a cargo de la Asociación de Coros y Danzas de Extremadura y una exposición bibliográfica y documental con sus estudios y monografías para conocer un poco más la figura de esta mujer.

La figura de Isabel Gallardo

La escritora, natural de Villanueva de la Serena, fue una destacada investigadora del folklore extremeño en un mundo de hombres, por lo que tuvo que ocultar su condición de mujer bajo el seudónimo de 'Gracián de Orellana'.

Considerada la figura femenina más importante en el estudio de las tradiciones populares de Extremadura, logró rescatar del olvido una gran cantidad de romances, coplas y leyendas que estaban en peligro de desaparecer. Además, llevó a cabo una vasta investigación sobre las tradiciones, indumentarias y canciones que formaban parte de la tradición oral de la Baja Extremadura.

Pero su labor no se limita al papel, también colaboró con figuras como Bonifacio Gil y Adelardo Covarsí, participando activamente en hitos como la Exposición del Traje Regional de Madrid en 1925 y la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. Como reconocimiento a su trayectoria, también llegó a ser miembro del Consejo del Centro de Estudios Extremeños gracias a su importante labor.

Homenaje a la investigadora

El acto se enmarca dentro de la doble celebración del Día Internacional de la Mujer y del centenario de la creación del CEEx. El homenaje irá de la mano de Juan Rodríguez Pastor que llevará a cabo un análisis experto donde profundizará en la relevancia histórica de la intelectual villanovense.

Para conocer más su obra, los asistentes al evento podrán visitar la exposición bibliográfica y documental de los estudios y monografías de la escritora. Mientras que para dar vida a sus investigaciones, la Asociación de Coros y Danzas de Extremadura interpretará una selección de danzas y cantos recuperados originalmente por Gallardo.

Noticias relacionadas

La conferencia se celebrará el próximo día 11 a las 19.00 horas en la sala Luis Álvarez Lencero del Centro de Estudios Extremeños (c/ Godofredo Ortega y Muñoz, 2).