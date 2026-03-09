¿Quién fue Manuel Godoy y por qué tiene una calle en Badajoz?

Tras recordar a otros grandes nombres históricos de la ciudad de Badajoz, seguimos desgranando el callejero. Hoy toca una de las figuras más influyentes de la política española de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX: Manuel Godoy.

Seguramente todo el mundo sepa o conozca a este personaje tan relevante de la historia de España y posiblemente también hayas escuchado una calle con su nombre.

Pero más allá del nombre que aparece en el callejero o en los libros de historia, ¿quién fue este personaje?

Sus orígenes

Manuel Godoy Álvarez de Faria Ríos nació el 12 de mayo de 1767 en una familia noble de la ciudad de Badajoz, concretamente en la Calle Santa Lucía. Aunque creció sin grandes riquezas, fue algo que no impidió que con el paso de los años alcanzara una posición de enorme poder dentro de la corte.

Casa en la calle Santa Lucía de Badajoz donde nació Manuel Godoy. / La Crónica

Siendo joven, Godoy abandonó Badajoz para trasladarse a Madrid con el objetivo de iniciar su carrera militar. Allí ingresó en la Guardia de Corps, el cuerpo encargado de la protección del rey. Fue durante esta etapa cuando comenzó a ganar la confianza de los que entonces eran príncipes de Asturias, Carlos IV de España y María Luisa de Parma.

'Príncipe de la Paz'

El ascenso de Godoy fue rápido y sorprendente. Con apenas 25 años fue nombrado Secretario de Estado, el cargo político más importante del gobierno en aquella época. Desde esa posición dirigió la política exterior española en un periodo marcado por los cambios políticos que se produjeron en Europa tras la Revolución Francesa.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 1795, cuando negoció la paz entre España y Francia tras la guerra que enfrentaba a ambos países. El acuerdo, conocido como el Tratado de Basilea, puso fin al conflicto y le valió el título de 'Príncipe de la Paz', otorgado por el rey.

Durante los años siguientes, Godoy mantuvo una estrecha alianza con Francia y participó en distintos acontecimientos políticos y militares que marcaron la historia de España en ese periodo.

Exilio

A pesar de su enorme influencia en la corte, su figura fue también muy polémica. Las dificultades económicas, las derrotas militares y el descontento de parte de la población provocaron un creciente rechazo hacia su gobierno.

Su carrera política terminó en 1808, cuando estalló el Motín de Aranjuez, una revuelta que provocó su caída y el inicio de una grave crisis política en el país.

Tras estos acontecimientos, Godoy abandonó España y pasó gran parte de su vida en el exilio. Murió en París en 1851, pero su nombre sigue siendo uno de los más conocidos de la historia política española y una de las personalidades más destacadas nacidas en la ciudad de Badajoz.