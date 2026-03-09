Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de marzo
La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz
Se estaba reformando para una residencia de adultos con discapacidad, un proyecto que no seguirá adelante. Será la ubicación provisional de Uninde mientras construye el de diez plantas previsto en la avenida de Elvas
Más de 2.000 personas toman las calles de Badajoz contra la impunidad y el fascismo en el 8M
Durante la manifestación del Día de la Mujer, la plataforma denuncia la falta de protección y critica la gestión de los puntos violeta en la ciudad. Alerta de una sociedad donde los poderosos se protegen entre sí y no rinden cuentas. Además, el colectivo expresa su rechazo a los pactos de la presidenta de Extremadura con la ultraderecha: "El feminismo no es moneda de cambio política"
La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz busca donativos para afrontar una reforma obligatoria y evitar su cierre
La hermana Rocío Botero explica que la obra, exigida por la normativa, es "necesaria" y que cualquier aportación, por pequeña que sea, será bienvenida para garantizar la continuidad del centro, que atiende a 30 mayores
Ana Rivero presenta hoy en Badajoz un libro que rescata cincuenta años de historia desde dentro del Congreso
El acto, abierto a todos los públicos, se celebra a las 19.00 horas en el edificio de Fundación CB (Montesinos, 22)
Badajoz abre una ventana al arte de Syunmyo Masuno
Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge esta tarde una charla sobre uno de los grandes diseñadores contemporáneos de jardines
- Gema Cortés sobre el Circo Encantado: 'El ayuntamiento no negocia donde se pone un circo o donde no se pone
- La teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, destinada en Jerez de los Caballeros, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí
- Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas
- El conductor que ha colado su coche en una fuente en Badajoz dio positivo en el control de alcoholemia
- Así es el nuevo hotel Turia de Badajoz por dentro tras la reforma
- Desarticulada en Badajoz una red de trata y explotación laboral en locales de kebab
- Olivenza se vuelca con una Feria del Toro repleta de ambiente y actividades: 'Venimos porque nos la habían recomendado
- El PSOE de Badajoz denuncia que el histórico puente de Palmas se ha quedado sin iluminación artística