Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Este es el edificio que estaba reformando Fundación CB y ha comprado Uninde.

Este es el edificio que estaba reformando Fundación CB y ha comprado Uninde. / Andrés Rodríguez

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz

Se estaba reformando para una residencia de adultos con discapacidad, un proyecto que no seguirá adelante. Será la ubicación provisional de Uninde mientras construye el de diez plantas previsto en la avenida de Elvas

Más de 2.000 personas toman las calles de Badajoz contra la impunidad y el fascismo en el 8M

Durante la manifestación del Día de la Mujer, la plataforma denuncia la falta de protección y critica la gestión de los puntos violeta en la ciudad. Alerta de una sociedad donde los poderosos se protegen entre sí y no rinden cuentas. Además, el colectivo expresa su rechazo a los pactos de la presidenta de Extremadura con la ultraderecha: "El feminismo no es moneda de cambio política"

La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz busca donativos para afrontar una reforma obligatoria y evitar su cierre

La hermana Rocío Botero explica que la obra, exigida por la normativa, es "necesaria" y que cualquier aportación, por pequeña que sea, será bienvenida para garantizar la continuidad del centro, que atiende a 30 mayores

Ana Rivero presenta hoy en Badajoz un libro que rescata cincuenta años de historia desde dentro del Congreso

El acto, abierto a todos los públicos, se celebra a las 19.00 horas en el edificio de Fundación CB (Montesinos, 22)

Noticias relacionadas

Badajoz abre una ventana al arte de Syunmyo Masuno

Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge esta tarde una charla sobre uno de los grandes diseñadores contemporáneos de jardines

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents