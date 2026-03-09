La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz

A los responsables de que en Badajoz comience a funcionar la primera universidad privada de Extremadura les ha costado encontrar una sede provisional, que ocuparán con aulas y laboratorios hasta que se construya la definitiva proyectada en un edificio de nueva construcción en la avenida de Elvas. La Universidad Internacional de Extremadura (Uninde) ya tiene confirmada esta primera ubicación. Se trata del edificio que estaba reformando Fundación CB en la avenida Antonio Masa Campos (esquina con Antonio Juez) donde esta entidad tenía previsto poner en marcha una residencia para adultos con discapacidad severa, proyecto que no va a seguir adelante.

El edificio consta de tres plantas: semisótano, bajo y primera. El proyecto de Fundación CB contemplaba echar abajo todos los tabiques interiores para adecuar los espacios a las nuevas necesidades, que ahora serán otras.

Una clínica

Previamente, Uninde había estado negociando para que empezar a funcionar en el edificio de la Clínica Extremeña de la Salud, en la margen derecha, junto al Cuartón del Cortijo, pero no se pudo alcanzar ningún acuerdo.

Fuentes consultadas por este diario confirman que la operación con Fundación CB está firmada y que este edificio situado en la autopista, que anteriormente fue la Escuela Infantil Virgen del Rosario, será la sede con la que Uninde echará a andar y que mantendrá para cometidos no docentes cuando se termine el edificio definitivo en la avenida de Elvas, cuya tramitación urbanística ha iniciado y del que calculan que podrán disponer en un plazo de dos años, que sería su plazo de ejecución, a partir de que comiencen las obras.

Infografía del edificio de diez plantas. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Para la sede definitiva, Uninde ha adquirido una parcela de más de 2.000 metros cuadrados (con casi 6.000 edificables) donde proyecta levantar un edificio de diez plantas. Está situada en la margen izquierda, enfrente del Edificio Metálico, junto a la nueva rotonda que sustituyó a la que se construyó fuera de planeamiento. Los promotores han presentado en el ayuntamiento el estudio de detalle y el proyecto de actuación singular.

Desde Chile

Uninde llega de la mano de la Red Universitaria Internacional Global Academia Network (GAN), cuyo buque insignia es la Universidad Autónoma de Chile.

En principio, la nueva universidad tiene previsto impartir 13 títulos, entre grados y másteres. Los siete grados serán Negocios y Relaciones Económicas Internacionales; Empresa, Emprendimiento y Tecnología; Marketing y Comunicación Digital; Ingeniería Informática; Psicología; Enfermería y Fisioterapia. En cuanto a los másteres, serán seis: MBA (presencial y online); Dirección y Tech de Industrias Agroalimentarias; Analítica de Datos (presencial y online) y Gestión de Proyectos.