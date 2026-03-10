Aplazado el juicio en Badajoz contra tres acusados de asaltar a una familia en su casa para robarle

El juicio contra tres hombres acusados de maniatar, retener, amenazar con armas y agredir a un matrimonio y sus dos hijos menores -de 3 y 8 años- en su casa de campo para robarles, previsto este martes en la Audiencia de Badajoz, se ha tenido que suspender debido a la incomparecencia de la abogada de uno de los procesados.

La letrada, según ha explicado el presidente de la Sala, remitió un escrito el lunes para solicitar la suspensión del juicio, pero se le denegó, y este martes, una hora antes del inicio de la vista, ha comunicado por teléfono que había tenido una «incidencia» con su vehículo, por lo que no podría acudir.

La fiscalía, la acusación particular, en manos de José Duarte y Aurelia Martín, y las otras dos defensas, ejercidas por Eduardo Estévez y Marta Mendoza, no se han opuesto a la suspensión al considerar que no se podía enjuiciar a solo dos de los acusados, ya que se «rompería» la unidad de la causa y se vería comprometido el derecho de defensa del tercero.

Obstrucción a la justicia

La Sala ha acordado la suspensión y también deducir testimonio de particulares a la letrada, al entender su comportamiento «contrario a la ética profesional» y susceptible de reproche penal en el caso de no demostrar los motivos de su incomparecencia, ya que podría incurrir en una presunta obstrucción a la justicia.

Los abogados de la acusación particular han exigido que la letrada acredite la incidencia y advirtieron de que, de lo contrario, las posibles dilaciones indebidas que se puedan plantear como atenuante por las defensas «se esfumarían». Asimismo, han lamentado el retraso por el perjuicio para sus clientes, "que llevan mucho tiempo esperando".

Como ya adelantó este diario, la fiscalía solicita 51 años de cárcel para los tres acusados y la acusación particular, 47, además de 300.000 euros de indemnización por los daños físicos y psicológicos y las secuelas.

Las defensas, por su parte, piden su absolución.

Los hechos por los que se les va a juzgar -el nuevo juicio se ha fijado para el 20 de mayo- sucedieron la madrugada del 15 octubre de 2021 en una casa de campo en el término municipal de la localidad pacense de Alconera.

Simulando ser policías

Según las acusaciones pública y particular, los tres procesados, en compañía de otras tres personas no identificadas, irrumpieron en la vivienda simulando ser policías, maniataron y golpearon al propietario y le exigieron el oro, la droga y 200.000 euros que creían que las víctimas tenían en su domicilio.

Ambas partes sostienen que los acusados actuaron «forma coordinada», ocultando sus rostros con capuchas, gorros y mascarillas y con guantes en las manos, y encendieron un rotativo con luz azul para fingir que eran agentes policiales.

Dos de ellos, según los escritos de acusación, portaban armas cortas de fuego y en la vivienda se apoderaron de un machete. Ataron con bridas al matrimonio y a él le propinaron patadas y puños y a ella la golpearon en la cabeza y en la cara. Al no encontrar nada en la casa de campo, les exigieron las llaves de otra vivienda que la pareja tenía en Zafra, a la que se desplazaron junto a la mujer, a la que metieron en el maletero, para que los guiara.

Los asaltantes, según las acusaciones, sustrajeron una pequeña caja con documentación, una mochila y unos 1.500 euros en metálico y, antes de marcharse, quitaron las llaves de los coches al matrimonio y lo amenazaron diciéndole que volverían "para matarlos", si avisaban a la policía.

La fiscalía y la acusación particular les atribuyen, entre otros, los delitos de robo con fuerza en casa habitada con uso de armas, detención ilegal, amenazas graves, lesiones graves y pertenencia a grupo criminal, todos ellos, excepto este último, con las agravantes de disfraz, abuso de superioridad y aprovechamiento de las circunstancias de lugar, tiempo y auxilio.