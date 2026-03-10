Cristian Maldonado también dimite como alcalde de La Coronada (Badajoz) tras hacerlo como diputado provincial

El Ayuntamiento de La Coronada anuncia a través de redes sociales que Cristian Maldonado también dimite como alcalde de la localidad. Esta decisión llega días después de que en la Diputación Provincial de Badajoz se aceptase en pleno ordinario su renuncia como diputado.

Lo ha hecho saber a través del perfil público del consistorio en la red social Facebook tres horas después de que este medio publicara la dimisión de Maldonado como diputado en la institución provincial.

Cese hace una semana y media

Según indican en el comunicado, el viernes 27 de febrero "Cristian Maldonado Muñoz presentó su dimisión como alcalde de La Coronada". Cabe recordar que ese mismo día se aceptó su renuncia en la Diputación de Badajoz durante el pleno ordinario del mes de febrero. Fue dentro del Control de otros órganos corporativos en el orden del día. Concretamente, el asunto aparecía como "Renuncia al cargo de Diputado Provincial presentada por don Cristian Maldonado Muñoz".

En esta sesión plenaria, el secretario de la institución leyó un escrito que hizo llegar Maldonado a la presidencia de la diputación el pasado 9 de febrero. En él decía: "Estimados miembros de la corporación, por medio de la presente, presento mi dimisión como diputado por motivos personales". En su exposición de argumentos por los que abandonar la institución detalló que su situación personal le impedía "seguir trabajando con la misma intensidad que hasta ahora". También, señalaba la responsabilidad que se adquiere cuando se asume un cargo público que "exigen un gran esfuerzo" que, en estos momentos, admite que le "es imposible atender".

Relevo de Maldonado

En el comunicado público que ha lanzado por redes sociales el Ayuntamiento de La Coronada afirman que "automáticamente, desde ese mismo día, el primer teniente de alcalde, Jesús Blázquez Ruiz, asumió las funciones de alcaldía".

Desde ese momento hasta el jueves, día 12 de marzo, es este edil quien mantiene las funciones de alcaldía y "se ha ocupado de todos los asuntos y gestiones diarias del ayuntamiento. Entre otras, "ha acudido a reuniones necesarias y ha atendido por teléfono a todos los vecinos y vecinas que han requerido su atención".

Nuevo alcalde

La sustitución de Maldonado por parte se Blázquez es temporal. Según han indicado en el comunicado, sus funciones al mando del consistorio de La Coronada finalizarán el jueves cuando "tendrá lugar el pleno en el que la corporación municipal elegirá al nuevo alcalde o alcaldesa".

Hasta ese momento, será el teniente de alcalde el responsable de continuar "ocupándose de los asuntos del ayuntamiento como hasta ahora", finalizan diciendo en el comunicado. En este caso, no aportan ningún tipo de explicación por la que Maldonado ha cesado en este cargo público también. Algo que, como se indica, sí hizo para abandonar la diputación.

Cristian Maldonado llegó a la alcaldía de su municipio en 2021 después de la dimisión de María José Valdivia que estuvo en el cargo durante cinco años. Cinco años después, es él quien deja la corporación municipal. Según ha conocido este diario, los motivos personales por los que abandona la vida pública están relacionados con la salud.