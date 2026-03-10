CSIF reclama al Ayuntamiento de Badajoz la negociación del capítulo de personal de los presupuestos municipales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Ayuntamiento de Badajoz la "convocatoria urgente" de una Mesa de Negociación para abordar el capítulo de personal del proyecto de Presupuestos que el consistorio está a punto de presentar.

Asegura CSIF que, tras conocer que en breve se va a dar a conocer el proyecto presupuestario, ninguno de los sindicatos han sido convocados a Mesa alguna para conocer el contenido del capítulo de personal ni el margen de incremento previsto. "Esta ausencia de diálogo es inadmisible y vulnera el derecho a la negociación colectiva que asiste a la plantilla municipal", señalan.

Asimismo, el sindicato denuncia el "injustificable abandono que sufren los trabajadores municipales, que ven cómo sus reinvidicaciones no son escuchadas". "Venimos de una etapa marcada por incumplimientos continuados de los acuerdos alcanzados, retrasos injustificados, procesos sin finalizar, otros que ni siquiera se han iniciado, promesas reiteradamente incumplidas y modificaciones realizadas a la carta para beneficio de unos pocos", lamentan.

Reclamo a Ignacio Gragera

Así, desde CSIF se reclama al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, un "ejercicio de responsabilidad" y una "exigencia firme" de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la plantilla municipal porque, a su juicio, "no es de recibo seguir posponiendo acuerdos que afectan directamente a las condiciones laborales y a la calidad de los servicios públicos".

De esta forma, el sindicato señala que es "innegable que el esfuerzo de toda la plantilla municipal está permitiendo el desarrollo y crecimiento de Badajoz, alcanzando cotas de actividad y proyección nunca antes vistas". Sin embargo, apuntan, ese esfuerzo "no está siendo correspondido con reconocimiento alguno, ni en términos retributivos ni en mejoras organizativas o de conciliación"

"En los últimos años, el Ayuntamiento de Badajoz ha pasado a situarse a la cola de las administraciones públicas en materia de condiciones laborales, retribuciones y conciliación. El crecimiento de la ciudad y su reconocimiento como municipio de gran población solo ha servido para la creación de nuevos puestos de libre designación y direcciones de Área fuera del organigrama actual, mientras los empleados municipales afrontan el incremento de las demandas ciudadanas con menos efectivos, herramientas caducas y obsoletas, falta de uniformidad reglamentaria y sin expectativas reales de progresión profesional", denuncian.

Colectivos "especialmente afectados"

En ese sentido, el sindicato señala que existen colectivos "especialmente afectados por esta situación", entre los que cita los monitores de las escuelas deportivas de la FMD (Fundación Municipal de Deportes) y el profesorado de las Escuelas de Música, quienes, asegura, "continúan esperando la ampliación de jornada prometida, manteniendo condiciones precarias con jornadas inferiores al 40% durante apenas ocho meses al año".

Detallan, además, que en el caso de los monitores de las FMD, esta ampliación "lleva tres años pendiente y ha sido anunciada en Mesa General, siendo a coste cero para el Ayuntamiento y suponiendo una mejora notable del servicio, con mayor oferta de horas y cursos para la ciudadanía, destacando la extensión de las Escuelas de Verano a otras zonas de la ciudad así como el incremento de las plazas ofertadas".

Finalmente, CSIF reitera su compromiso con la "defensa de los derechos de la plantilla municipal y con la mejora de los servicios públicos" y advierten de que "en caso de persistir esta falta de diálogo y compromiso", estudiarán la posibilidad de convocar concentraciones y movilizaciones para reclamar estas medidas.