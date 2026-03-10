La Diputación de Badajoz desarrolla el proyecto europeo Naturefin para la implantación de sistemas de finanzas sostenibles

La Diputación de Badajoz desarrolla el proyecto europeo Naturefin, cuyo objetivo es la implementación de sistemas de finanzas sostenibles. Para ello, la institución provincial se ha reunido, por segunda vez, con el grupo de interés, formado por representantes de distintas organizaciones y asociaciones, que cubren los principales ámbitos de la sociedad extremeña, como la Universidad de Extremadura, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza en Extremadura (ADENEX), el Consorcio Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), la fundación FUNDECYT-PCTEX, Caja Rural de Extremadura y la Federación de Municipios Extremeños (FEMPEX).

En esta sesión, llevada a cabo el pasado 4 de marzo, se continuó trabajando con este grupo de interés en la mejora de las políticas públicas, en la identificación de buenas prácticas en la provincia de Badajoz y en el análisis de los desafíos y áreas de mejora para la financiación sostenible en relación con la concesión de subvenciones destinadas a actividades que favorezcan la biodiversidad y el desarrollo sostenible en el territorio, en línea con la regulación europea en materia de finanzas sostenibles.

Próxima visita, en Finlandia

Señala la Diputación, además, que el grupo de interés también tiene la oportunidad de participar en las visitas de estudio que la institución realizará a los países socios, con el fin de intercambiar buenas prácticas de forma presencial y participar en talleres de cooperación interregional. La próxima visita de estudio tendrá lugar a principios de junio en Finlandia, en el municipio de Heinola.

La institución provincial es uno de los socios que participan en este proyecto, liderado por la Universidad Corvinus (Budapest, Hungría), y del que también forman parte como socios el Gobierno del Condado de Somogy (Hungría), la ciudad de Heinola (Finlandia), el municipio de Paggaio (Grecia), la comunidad Intermunicipal de Beiras y Serra da Estrela (CIMBSE) (Portugal), y el municipio de Maliq (Albania). Asimismo, desde Diputación de Badajoz se deja abierta la puerta, a que puedan añadirse nuevos miembros a este grupo durante el desarrollo del proyecto.

Se extenderá hasta 2029

El proyecto, que dio inicio el pasado 1 de mayo, se extenderá hasta el 31 de julio de 2029, realizándose por semestre una visita al territorio de cada uno de los socios, en la cual además de llevarse a cabo reuniones de trabajo, se tiene contacto con casos de éxito en la zona, relacionados con el objetivo del proyecto.

El proyecto NATUREFIN, financiado por el programa Interreg Europe con apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuenta con un presupuesto total de 1,4 millones de euros, de los que la Diputación de Badajoz gestiona 187.800 euros. Su objetivo es mejorar la eficacia de las políticas regionales para que contribuyan activamente a frenar la pérdida de biodiversidad, mitigar el cambio climático y fomentar el uso responsable de los recursos naturales.