Última hora
Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz
El suceso se ha producido sobre las 9.00 horas en la zona de Ronda Norte
Badajoz
Un hombre ha fallecido esta mañana tras precipitarse por el hueco del ascensor desde un segundo piso de un edificio en Badajoz. En concreto, el suceso se ha producido a las 9.05 horas de este martes en la calle Eugenio García Estop, en la zona de Ronda Norte.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, así como patrullas de la Policía Nacional y del Servicio Extremeño de Salud.
Se desconocen las causas
Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la persona, un hombre en edad adulta, según confirman los bomberos, que ya están siendo investigadas por las autoridades allí presentes.
Asimismo, no se descarta que sea un accidente, confirma Policía Nacional.
