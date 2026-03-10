Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Última hora

Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz

El suceso se ha producido sobre las 9.00 horas en la zona de Ronda Norte

Vídeo | Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz

Vídeo | Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz

Santi García

Carolina León Carvajal

Badajoz

Un hombre ha fallecido esta mañana tras precipitarse por el hueco del ascensor desde un segundo piso de un edificio en Badajoz. En concreto, el suceso se ha producido a las 9.05 horas de este martes en la calle Eugenio García Estop, en la zona de Ronda Norte.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, así como patrullas de la Policía Nacional y del Servicio Extremeño de Salud.

Se desconocen las causas

Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la persona, un hombre en edad adulta, según confirman los bomberos, que ya están siendo investigadas por las autoridades allí presentes.

Noticias relacionadas

Asimismo, no se descarta que sea un accidente, confirma Policía Nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents