El Gévora se desmorona en Jerez

El Gévora sufrió un duro correctivo en su visita a la Ciudad Deportiva Manuel Calzado, donde terminó cayendo por 3-1 ante el Jerez pese a haberse adelantado en el marcador. El conjunto dirigido por Martín Fernández completó una sólida primera mitad, pero vio cómo el partido se le escapaba en apenas diez minutos tras el paso por vestuarios.

La igualdad marcó el desarrollo del encuentro durante la primera media hora. Ambos equipos lograron acercarse al área rival y generar algunas situaciones de peligro, aunque sin la precisión necesaria para romper el empate inicial.

El Gévora encontró el premio en la recta final del primer tiempo. Álvaro Perera ganó línea de fondo y puso un pase atrás que Juanito Monroy, desde el segundo palo, envió al fondo de la red para adelantar a los verdinegros justo antes del descanso.

Sin embargo, todo cambió en el arranque de la segunda parte. Apenas seis minutos después de la reanudación, una desafortunada acción defensiva terminó con Jorge Rodríguez introduciendo el balón en su propia portería y devolviendo la igualdad al marcador.

El tanto espoleó al conjunto templario, que aprovechó el desconcierto visitante para completar la remontada en apenas unos minutos. Juanfri, en el minuto 55, y Chema Chávez, en el 62, ampliaron la ventaja local y dejaron muy tocado al Gévora.

Los pacenses aún tuvieron una oportunidad para reengancharse al encuentro, pero Isma Perera falló un penalti en el minuto 68 que podría haber reducido distancias. Con el paso de los minutos, el partido se fue apagando y el Jerez aseguró la victoria.

Noticias relacionadas

Pese a la derrota, el Gévora mantiene cuatro puntos de margen sobre el descenso antes de visitar al Azuaga la próxima jornada.