La historia de España a través de los ojos de su taquígrafa: un recorrido de medio siglo por la Democracia

Las manos más rápidas del hemiciclo son las de la taquígrafa Ana Rivero que ha presentado en Badajoz su libro 'Luz y taquigrafía: Cincuenta años transcribiendo la Historia de España'. Su obra es un recorrido por la cronología política del país desde un prisma diferente, los ojos de la taquígrafa que ha sido testigo del fin de la Dictadura y del inicio de la Democracía hasta la actual situación política.

Ana Rivero es la coautora junto a Ana I. Gracia, de este ejemplar que ofrece una mirada cálida y nostálgica de los años cruciales de nuestra historia reciente. Rivero es la mujer que más legislaturas ha completado en el Congreso de los Diputados, no como diputada sino desde un lugar privilegiado, la mesa de taquígrafos. Sin embargo, Ana I. Gracia llegó a esta profesión hace apenas cinco años, pero para ella el Congreso no era un lugar desconocido, ejerció su carrera como periodista parlamentaria hasta que en 2021 decidió dar un giro a su carrera profesional y dedicarse a la taquigrafía. De pequeña conoció el arte de la taquigrafía gracias a las actividades extraescolares.

Dedicarse a la taquigrafía

Ana Rivero decidió ejercer la taquigrafía tras suspender un examen. Su padre que era taquígrafo se enfadó "me castigó sin vacaciones y me modificó el sistema con eso saqué un diez en el examen". Con dieciocho años ganó el premio Martí al taquígrafo más rápido, convirtiéndose en la primera mujer en obtenerlo. Un año después comenzó su labor en el Congreso y desde ahí ha sido testigo en primera fila del fin de la dictadura franquista, del cambio de régimen y la llegada de la democracia, del intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, la coronación de dos reyes e, incluso ha tenido que trabajar con mascarilla y distancia social durante la pandemia del coronavirus.

De todos estos hitos el que más le marcó fue la aprobación para la Ley de la Reforma Política. Para Ana I. Gracia, en cambio, fue otro más reciente, la jura de la Constitución de la Princesa Leonor y la visita de Zelenski al Parlamento "cuando vino a pedir ayuda a España la verdad que me impresionó mucho".

No solo se dedican a transcribir lo que se está diciendo en ese momento. La figura del taquígrafo tiene que recoger absolutamente todo lo que pasa en el interior del Congreso apunta Ana I. Gracia que "tienes que saber qué se ha dicho y quién lo ha dicho". Para ello emplean una técnica de estenotipia, un método de escritura rápida que le permite escribir entre 190 y 200 palabras por minuto.

La figura de Ana Rivero

Ya jubilada Rivero decide escribir este libro y repasar como ha cambiado la sociedad en tan solo cincuenta años, donde estaba prohibido que las taquígrafas vistieran pantalones vaqueros e, incluso, llegó a ser reñida por llevar una falda por encima de la rodilla.

En un párrafo sacado del prólogo del libro la autora señala: "En este libro autobiográfico narro mi experiencia en un trabajo que empezó siendo ejercido por hombres para hombres y ha evolucionado hasta tal punto que hoy es un cuerpo formado casi en exclusiva por mujeres".

Toda una vida dedicada a registrar la historia, anotando cada palabra, cada gesto, cada bronca y cada hito. Todo ello recogido en un libro de apenas 300 páginas en el que se narra la evolución de la sociedad española desde el punto de vista de una mujer, así como también el acoso sufrido por Ana Rivero cuando ejercía su profesión en un mundo que estaba destinado solo a los hombres. La presentación del libro ha despertado el interés de los pacenses que han llenado la sala donde las autores presentaban su ejemplar que va ya por la quinta edición.