La II Feria del Deporte reunirá en Badajoz las cinco copas de la Selección Española de Fútbol

Badajoz volverá a convertirse en punto de encuentro del deporte regional con la celebración de la II Feria del Deporte de Extremadura, que tendrá lugar los días 13 y 14 de febrero en la Institución Ferial de Badajoz (IFEBA). El evento abrirá sus puertas de 10.00 a 20.00, con una inauguración oficial prevista para el viernes a las 11.00, y contará con un amplio programa de actividades destinadas a acercar la práctica deportiva a la ciudadanía.

La feria ofrecerá 17 stands de instituciones, federaciones, clubes y medios de comunicación, además de más de 30 actividades participativas en disciplinas tan diversas como fútbol, baloncesto, voleibol, golf, artes marciales, tiro con arco, patinaje o acondicionamiento físico. También se desarrollarán exhibiciones deportivas y culturales de baile urbano, zumba, judo, gimnasia artística, danza clásica y contemporánea, capoeira o pole sport, entre otras propuestas.

Uno de los grandes atractivos de esta segunda edición será la exposición de las cinco principales copas de la Real Federación Española de Fútbol: los trofeos del Mundial masculino y femenino, la Eurocopa masculina y la Nations League masculina y femenina, que podrán contemplarse durante el evento.

Además, el programa incluirá 11 jornadas técnicas dirigidas a profesionales y aficionados, así como actividades especiales como una ruta ciclista organizada por el Kazajoz Team, que partirá desde el propio recinto ferial.

La feria fue presentada este martes en Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en un acto en el que participaron el organizador del evento y CEO de Patrocina un Deportista, Julián Casas, el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, el director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, además de representantes de entidades patrocinadoras.

Casas destacó que el objetivo es «incrementar la actividad física en la ciudad, dar visibilidad a todos los deportes y poner en valor el deporte en Extremadura», ofreciendo al visitante la posibilidad de practicar tanto disciplinas populares como otras menos extendidas. Por su parte, Juan Parejo se mostró convencido de que la feria generará «un gran ambiente» y subrayó que una capital como Badajoz debía contar con una iniciativa de estas características que acerque el deporte a la ciudadanía y dé visibilidad también a modalidades minoritarias.

Díaz Farias destacó la importancia de la cita para la región, señalando que «una feria como esta es imprescindible porque sitúa a Badajoz en el mapa geográfico del deporte», al tiempo que agradeció la implicación de las entidades participantes y mostró la disposición de la institución provincial a colaborar para garantizar el buen desarrollo del evento.

En la misma línea, Santiago Amaro puso en valor la colaboración institucional que hace posible la iniciativa y defendió que el trabajo conjunto entre administraciones y entidades deportivas resulta clave para seguir impulsando el deporte en la comunidad. El director general aseguró que Extremadura atraviesa un buen momento en materia deportiva y confió en que la feria contribuya a generar iniciativas y debates que permitan seguir mejorando el desarrollo del sector.

Noticias relacionadas

Las entradas para los asistentes tendrán un precio de dos euros en venta anticipada digital y tres euros en taquilla. Con esta propuesta, Badajoz busca consolidar un evento que aspira a convertirse en referente deportivo en el suroeste peninsular.