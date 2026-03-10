Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Solo ha dado tiempo a que uno de los hermanos preste declaración y ha negado cualquier implicación en los hechos. El otro declarará previsiblemente este martes

Unos 40 estudiantes del colegio Lope de Vega protagonizan una innovadora jornada de aprendizaje inverso

Lleno absoluto en la presentación de 'Luz y taquigrafía: Cincuenta años transcribiendo la Historia de España' es el libro de Ana Rivero y Ana I. Gracia esta tarde en Badajoz

Grego y Juan aterrizaron en España el pasado sábado, después de una semana sin poder salir de Emiratos Árabes y un largo camino de vuelta

El alcalde de La Coronada dejó su cargo tras la renuncia presentada ante la institución el pasado 9 de febrero