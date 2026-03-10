Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas"
Solo ha dado tiempo a que uno de los hermanos preste declaración y ha negado cualquier implicación en los hechos. El otro declarará previsiblemente este martes
Robótica educativa en Badajoz: niños de Primaria dan clase a futuros maestros en la UEx
Unos 40 estudiantes del colegio Lope de Vega protagonizan una innovadora jornada de aprendizaje inverso
La historia de España a través de los ojos de su taquígrafa: un recorrido de medio siglo por la Democracia
Lleno absoluto en la presentación de 'Luz y taquigrafía: Cincuenta años transcribiendo la Historia de España' es el libro de Ana Rivero y Ana I. Gracia esta tarde en Badajoz
La pareja de Badajoz atrapada en Dubái, por fin en casa: "El viaje ha sido una odisea"
Grego y Juan aterrizaron en España el pasado sábado, después de una semana sin poder salir de Emiratos Árabes y un largo camino de vuelta
Cristian Maldonado dimite como diputado de la Diputación de Badajoz por "motivos personales"
El alcalde de La Coronada dejó su cargo tras la renuncia presentada ante la institución el pasado 9 de febrero
