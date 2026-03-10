Gastronomía
Un obrador de los Santos de Maimona (Badajoz) tiene la mejor pasta de té de España
La versión renovada de la perrunilla de 'Golimbeo' se alza con el Premio Dulcypas
Antonio Manuel Nogales
En este pueblo de Badajoz se elabora la mejor pasta de té artesana de España. El obrador Golimbeo de los Santos de Maimona, ha conseguido hacerse con el Premio Dulcypas, que se celebró el pasado viernes en la escuela de hostelería de Karlos Arguiñano en Zarau.
El certamen, que se realiza cada dos años, es considerado uno de los más importantes a nivel nacional y en esta edición contó con un jurado excepcional, formado por nombres conocidos del mundo de la cocina como Eva Arguiñano, Martín Berasategui, Jordi Farrés, Sofia Janer, Yohan Ferrant, Jose Romero y Carles Mampel.
Un sueño hecho realidad
El concurso, con gran influencia en el mundo de la pastelería nacional reunió a referentes como Pastelería Hoffman o L’Atelier, convirtiéndose en un verdadero escaparate de postres exquisitos. “Más que ganar, compartir ese espacio con referentes de nuestro mundo ya era un sueño para nosotros”, confiesa Abel Castaño, uno de los propietarios al frente de Obrador Golimbeo, junto a su hermano Juan Manuel.
Más de 350 participantes presentaron sus elaboraciones, pasando primero por un riguroso corte que seleccionó a los 37 finalistas, un proceso que ya representa un logro en sí mismo para quienes participan y que representa "un sueño" para los hermanos Castaño.
Receta renovada
El premio conseguido ha sido con una receta renovada de la tradicional perrunilla, heredada del recetario antiguo de su abuela. "Ha habido que darle varias vueltas para actualizarla y para presentarla a un concurso de esta envergadura", destaca.
El certamen no premia únicamente la excelencia en la elaboración, sino también la innovación y creatividad. “Al final el sabor es de una perrunilla. Hemos mantenido la canela, la textura terrosa de la mantequilla, la ralladura de limón, el aguardiente… en cierta parte, es un homenaje a nuestras abuelas, madres y tías ya que gracias a ellas gran parte del recetario extremeño sigue vivo actualmente”, explica Abel Castaño.
La emoción del triunfo
Cuando anunciaron su nombre como ganador, la reacción fue inmediata y emotiva. “Lo primero rompimos en llanto porque no nos lo esperábamos para nada… para nosotros era impensable”, recuerda Abel, describiendo la mezcla de sorpresa y alegría que sintieron al recibir el reconocimiento nacional.
Un premio que promete ser "un gran impulso tanto para la para la pastelería extremeña como para nosotros como obrador", conluye Abel.
