Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Baloncesto | Tercera FEB

El Vítaly La Mar certifica el playoff tras imponerse al San Antonio

Los pacenses suman su decimotercera victoria consecutiva (68-77) y aseguran matemáticamente la fase de ascenso en Tercera FEB

Osés busca canasta tras el bloqueo de Alberto Díaz.

Osés busca canasta tras el bloqueo de Alberto Díaz. / Vítaly La Mar BCBadajoz

Redacción

Badajoz

El Vítaly La Mar BCBadajoz confirmó su excelente temporada al imponerse por 68-77 al San Antonio en la jornada 21 de Tercera FEB, un triunfo que permite a los pacenses certificar matemáticamente su clasificación para la fase de ascenso. El equipo dirigido por Pablo Cuevas alcanza así su decimotercera victoria consecutiva, una racha que consolida su candidatura en la competición.

El encuentro arrancó con los visitantes llevando la iniciativa. El acierto ofensivo de Jake Wojcik, Alberto Díaz y Adri Méndez permitió al conjunto pacense cerrar el primer cuarto con una ligera ventaja de cinco puntos.

En el segundo periodo el Vítaly La Mar amplió su renta gracias a una canasta de Nielsen, al dominio interior de Sherif Idrís y al acierto exterior de Osés. Los pacenses llegaron a manejar una diferencia de once puntos, aunque la reacción del San Antonio, liderada por Dani Lara y Maiga, redujo la distancia antes del descanso.

Tras la reanudación, el equipo local elevó su intensidad y logró recortar distancias. Pese a ello, el Vítaly La Mar supo sostener su ventaja con las aportaciones de Alberto Díaz y Adrián Méndez. Un triple de Jaime Paredes y un tiro libre de Nielsen permitieron a los visitantes cerrar el tercer cuarto con el partido encarrilado (48-55).

En el último periodo, el acierto exterior de Paredes, junto al trabajo colectivo de Osés, Isma Vázquez y Ruslan, terminó de asegurar un triunfo que confirma el gran momento del conjunto pacense.

Noticias relacionadas

En el apartado individual destacaron Alberto Díaz (24 de valoración) y Jaime Paredes (16). El Vítaly La Mar regresará a la competición el próximo sábado, cuando reciba al CB Alcalá en el pabellón de La Granadilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents