Baloncesto | Tercera FEB
El Vítaly La Mar certifica el playoff tras imponerse al San Antonio
Los pacenses suman su decimotercera victoria consecutiva (68-77) y aseguran matemáticamente la fase de ascenso en Tercera FEB
Redacción
El Vítaly La Mar BCBadajoz confirmó su excelente temporada al imponerse por 68-77 al San Antonio en la jornada 21 de Tercera FEB, un triunfo que permite a los pacenses certificar matemáticamente su clasificación para la fase de ascenso. El equipo dirigido por Pablo Cuevas alcanza así su decimotercera victoria consecutiva, una racha que consolida su candidatura en la competición.
El encuentro arrancó con los visitantes llevando la iniciativa. El acierto ofensivo de Jake Wojcik, Alberto Díaz y Adri Méndez permitió al conjunto pacense cerrar el primer cuarto con una ligera ventaja de cinco puntos.
En el segundo periodo el Vítaly La Mar amplió su renta gracias a una canasta de Nielsen, al dominio interior de Sherif Idrís y al acierto exterior de Osés. Los pacenses llegaron a manejar una diferencia de once puntos, aunque la reacción del San Antonio, liderada por Dani Lara y Maiga, redujo la distancia antes del descanso.
Tras la reanudación, el equipo local elevó su intensidad y logró recortar distancias. Pese a ello, el Vítaly La Mar supo sostener su ventaja con las aportaciones de Alberto Díaz y Adrián Méndez. Un triple de Jaime Paredes y un tiro libre de Nielsen permitieron a los visitantes cerrar el tercer cuarto con el partido encarrilado (48-55).
En el último periodo, el acierto exterior de Paredes, junto al trabajo colectivo de Osés, Isma Vázquez y Ruslan, terminó de asegurar un triunfo que confirma el gran momento del conjunto pacense.
En el apartado individual destacaron Alberto Díaz (24 de valoración) y Jaime Paredes (16). El Vítaly La Mar regresará a la competición el próximo sábado, cuando reciba al CB Alcalá en el pabellón de La Granadilla.
