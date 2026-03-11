El 75% de los alumnos de Artes y Oficios de Badajoz pide la devolución de la matrícula: "No se sabe nada, es un desastre"

La incertidumbre vacía la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz y empuja a los alumnos a buscar salida en otros centros. La nueva sede sigue cerrada pese a que la rehabilitación del antiguo colegio San Pedro de Alcántara, en la calle Chapín, terminó hace ya año y medio.

No hay fecha de apertura, no hay actividad lectiva y no hay novedades públicas, una parálisis que ha terminado por agotar a buena parte del alumnado. El resultado ya se nota en las matrículas. Muchos estudiantes han pedido la devolución de las tasas y otros han empezado a marcharse a la Universidad Popular o a centros privados.

La situación volvió a quedar en evidencia el pasado 21 de enero, cuando el gobierno municipal tuvo que dar explicaciones en un pleno extraordinario celebrado en el ayuntamiento a petición del PSOE. La sesión se convocó para aclarar por qué sigue sin inaugurarse un edificio en el que se han invertido 2,5 millones de euros de fondos europeos, a los que se suman otros 450.000 euros aportados por la Diputación de Badajoz para su equipamiento.

Dos cursos perdidos

El malestar entre los alumnos es cada vez mayor. Llevan dos cursos sin poder asistir con normalidad a clase porque el traslado nunca se ha culminado. Durante este tiempo han protagonizado numerosas protestas a las puertas del ayuntamiento y han reclamado una solución que no termina de llegar. Ahora, con el curso muy avanzado y sin horizonte claro, muchos han dejado de esperar.

Francisco Carrallo, presidente de la asociación de alumnos, habla de cansancio acumulado. "La Escuela no publica ni anuncia nada. No se sabe nada. Muchos han devuelto la matrícula. Tres cuartos de los alumnos. Un desastre", asegura.

Según traslada desde la asociación, parte del alumnado ha optado por los cursos de la Universidad Popular y otros se han matriculado en centros privados.

Sin fecha y con trámites aún pendientes

Durante el pleno extraordinario, el ayuntamiento insistió en que la apertura depende de que se resuelvan varios contratos imprescindibles antes de poner el edificio en marcha. Entre ellos figuran el suministro eléctrico, la seguridad y el seguro. Precisamente este último trámite ha sido uno de los escollos más recientes. Ninguna empresa presentó oferta para el seguro del inmueble.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, defendió en esa sesión que la voluntad del equipo de Gobierno es abrir "cuanto antes" y recordó que, en caso de abrir en los próximos meses, la actividad ya no tendría carácter lectivo al no estar el curso completo.

Frente a esta explicación, el PSOE sostuvo que los trámites administrativos tendrían que haberse iniciado con mucha más antelación. "Es lógico que el tiempo se eche encima", defendieron los socialistas.

Un aniversario que pasa desapercibido

El parón prolongado duele especialmente a los alumnos por lo que representa este año para el centro. La Escuela de Artes y Oficios fue fundada en marzo de 1876 por el pintor Felipe Checa, por lo que 2026 marca el 150 aniversario de su creación. Lejos de una conmemoración a la altura, Carrallo lamenta que una fecha tan señalada esté pasando casi desapercibida. "Deberíamos estar celebrando el 150 aniversario de la creación de la Escuela y mira cómo lo celebramos. Qué vergüenza", relata.

El testimonio de la directora

Por su parte, la directora de la escuela, Ángela Cortés, ha señalado a este diario que, por el momento, no es posible establecer una previsión concreta sobre la puesta en marcha del nuevo edificio, ya que el proceso no depende únicamente del propio centro, sino de la "tramitación administrativa necesaria".

Según ha explicado, la evolución del proyecto está condicionada al avance de estos procedimientos, por lo que resulta difícil fijar plazos cerrados. "No podemos hacer ninguna previsión sobre la apertura porque no depende de nosotros directamente, sino de trámites administrativos que tienen que ir avanzando", ha indicado.

No obstante, ha querido trasladar un mensaje de continuidad en el trabajo que se está realizando para que las nuevas instalaciones puedan ser una realidad lo antes posible. "Seguimos trabajando para poder poner en pie el nuevo edificio y tener actividad cuanto antes", ha añadido.

Una de las últimas protestas de los alumnos en la plaza de España. / Santi García

Este medio ha preguntado al Ayuntamiento de Badajoz si existe previsión de apertura para este mes de marzo, pero por el momento no ha obtenido respuesta.