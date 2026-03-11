Actividades de concienciación para celebrar los veinte años del Día Mundial del Riñón en Badajoz

El próximo jueves 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón. Este año se cumplen dos décadas celebrando esta fecha en Badajoz y para conmemorarlo, en el Colegio Oficial de Médicos se presentó ayer una serie de actividades de concienciación, con el objetivo de informar de la importancia de una detección precoz que "puede cambiar la vida de los pacientes renales".

Así lo señaló Patricia García, presidenta de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER), quien aseguró que se trata de una enfermedad que los sanitarios califican como "silente", ya que no presenta síntomas en sus primeras fases. Por este motivo, García destacó el papel de los profesionales como fundamental. "Sin médicos no hay prevención, ni detección precoz, ni tratamiento. La salud renal empieza antes del diagnóstico, empieza en la consulta del médico de familia", apuntó.

Badajoz se moviliza por la prevención renal

Durante esta semana se llevarán a cabo diversas actividades como charlas de sensibilización en centros educativos, como el Colegio Virgen de Guadalupe de Badajoz, para fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

Además, las farmacias se convertirán en puntos de salud abiertos a la ciudadanía, y el jueves en el Hospital Centro Vivo, en horario de 17.00 a 20.00 horas, se realizarán tomas de tensión arterial y controles de glucemia a los ciudadanos.

Además, ese mismo día algunos edificios como el Ayuntamiento de Badajoz y diferentes consistorios de la provincia, así como la Residencia Universitaria Hernán Cortés y el teatro López de Ayala iluminarán sus fachadas de color naranja. También se difundirán mensajes de prevención y concienciación de enfermedades renales en la valla digital ubicada en Avenida de Elvas.

Estas campañas de sensibilización buscan fomentar los controles médicos periódicos, los hábitos de vida saludables y una mayor concienciación social sobre la salud renal.

Prevenir la enfermedad

Por otra parte, el doctor Nicolás Robles, jefe del servicio de Nefrología de Badajoz, explicó que tradicionalmente los médicos señalaban dos causas, la diabetes y la hipertensión, como las principales para acabar desarrollando una insuficiencia renal. Sin embargo, en los últimos años se ha puesto el foco en la obesidad, dado que el exceso de peso influiría notablemente en el desarrollo de esta patología". En ese sentido, Robles señaló que, según los estudios existentes, "en 2050 la segunda causa de muerte será la insuficiencia renal".

Asimismo, Demetrio Pérez, gerente del área de salud de Nefrología, puso en valor la prevención de la enfermedad renal debido a que "es una enfermedad silente y el diagnóstico precoz recae en el médico de atención primaria".

Pedro Hidalgo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, señala que "las estadísticas dicen que siete millones de españoles padece una enfermedad renal crónica y la mitad de ellos no la conoce porque entra de una forma cuasi asintomática por eso los pacientes lo descubren en las analíticas por otra enfermedad". De ahí la importancia de cuidarlo porque "los riñones son dos y los tenemos para toda la vida".