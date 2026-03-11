Alberto Portillo: "Con la dirección regional buscamos cercanía con el cliente y agilidad al tomar decisiones"

-La de Extremadura es una de las nuevas direcciones regionales en la estructura territorial de Mapfre. ¿Qué ha motivado esta decisión?

-Llevábamos desde 2005 con el modelo de estructura territorial y necesitábamos un cambio. Este cambio es una apuesta decidida por el territorio y buscamos adaptarnos mucho más al cliente, a las singularidades del mercado y sobre todo al mercado extremeño y rural. En Extremadura contamos con una red de 129 oficinas, repartidas por toda la geografía regional, desde Piornal, Jarandilla de la Vera y Jaraíz, hasta Fregenal, Llerena y Jerez de los Caballeros. Buscamos cercanía con el cliente y agilidad en la toma de decisiones.

-¿Cómo era antes?

-Se componía de nueve direcciones generales territoriales y 24 direcciones territoriales. Extremadura era una dirección territorial, pero con dependencia de Sevilla, otra entidad supraterritorial que nos daba soporte técnico y comercial. Actualmente, con la nueva estructura de 19 direcciones regionales tenemos más autonomía en el ámbito comercial y reportamos directamente a central. Así la compañía muestra una apuesta clara con el terreno y con la sociedad.

-¿Lo percibirá el cliente?

-Mapfre tiene más de 90 años d e historia y parte de sus orígenes están en nuestra tierra, en Extremadura. Las siglas son el acrónimo de Mutualidad Agrícola de Propietarios de Fincas Rústicas Españolas. Nació con la vocación de proteger los cultivos de nuestros agricultores en caso de siniestro. El cliente lo notará en cercanía, en tener el producto más adaptado a las necesidades. Somos una gran potencia en el mercado agro y en empresa. Entendemos el mundo del seguro como de proximidad y de personas. Mapfre Extremadura tiene una cuota de mercado de cerca del 38% en empresas. Me gusta decir que somos socios de nuestras empresas y nos adaptamos más a sus singularidades y necesidades.

-Presumen de su implantación en el medio rural. La mitad de sus oficinas está en localidades con menos de 5.000 habitantes. ¿Es una apuesta de negocio o un favor a la España vaciada?

-Como cualquier compañía privada buscamos la rentabilidad, pero sobre todo estando cerca del cliente. El 75% de nuestras oficinas están en poblaciones de menos de 20.000 habitantes y son todas sostenibles. Incluso tenemos acuerdos con otras entidades para dar mayor rentabilidad a nuestros delegados. Los tenemos con Iberdrola, con Banco Santander y con Securitas.

-¿Esta red va a crecer?

-Por nuestra vocación de liderazgo siempre vamos a crecer. Tenemos un plan trienal de implantación en Extremadura con 9 nuevas oficinas hasta 2028. Varias en poblaciones rurales y otras en ciudades de mayor dimensión. Recientemente, hemos abierto en Zahínos, Almoharín y Cabeza del Buey.

-¿Cómo está cambiando la transformación digital el modelo de negocio?

-Somos una empresa en la que el cliente puede acceder a nosotros desde cualquier forma. También a través de las redes digitales y apps. Tenemos de las mejores apps del mercado, por valoración y satisfacción del cliente, porque permite cualquier autoservicio: desde consultar los recibos o dar un parte de siniestro. El 18% de las asistencias en viaje que se solicitan a través de la app. El cliente en la espera tiene localizada a la grúa, lo que le da mayor tranquilidad. También la app de salud tiene muy alta valoración, desde donde se gestionan el 80% de los reembolsos de gastos médicos y de farmacia. Estamos fomentando mucho además la videoconsulta y la videollamada con los especialistas médicos, prácticamente las 24 horas del día.

-La semana pasada Fundación Mapfre presentó el II Barómetro del Consumidor Sénior, que evidenció el potencial de este colectivo. ¿Cuál es la oportunidad que puede aprovechar Extremadura y cómo se puede sumar Mapfre?

-Extremadura es una tierra llena de posibilidades y de negocio. El 60% del gasto procede de las personas con más de 55 años y este barómetro aboga por desmitificar el envejecimiento de la población como algo negativo y transformarlo en algo positivo. Extremadura es una de las regiones más envejecidas. Necesitamos crear un ecosistema con participación pública y privada para que haya una red confortable para que los séniors no se vayan y conserven aquí su residencia. En Mapfre tenemos una propuesta para este cliente, desde seguros de vida específicos, de accidentes, rentas vitalicias, la hipoteca inversa (que se lanzó hace un año con Banco Santander) y seguimos sumando cobertura para el colectivo que es el que más capacidad económica tiene hoy en día.

-Mapfre es líder en la región con casi un 20% de cuota de mercado, más amplia en empresa (38%) y en auto (28,5%). ¿Y los seguros de vida?

-Los seguros de vida y de ahorro tienen un gran potencial. En la provincia de Badajoz somos líderes y en Cáceres, el segundo lugar. Tenemos una oficina con 13 empleados dedicados exclusivamente a la gestión de los patrimonios y de la seguridad de los clientes, para asesorar en todo tipo de productos, de ahorro o de inversión. Nosotros vemos un gran potencial en los ramos de ahorro, salud y vida.

-¿En los productos financieros, de qué manera les afecta el actual clima de incertidumbre?

-La filosofía del cliente extremeño es más conservadora. Actualmente no tenemos ninguna afectación por estas incertidumbres económicas que son como todo en economía: ciclos que suben y bajan. No tenemos ninguna preocupación.

-¿Cómo están aplicando la IA?

-La IA ha venido para quedarse. Recientemente, hemos firmado un manifiesto (la primera compañía del Ibex 35). Nosotros decimos que la IA no ha venido a sustituir a personas, sino para hacerles la vida más fácil.Tenemos más de 50 proyectos en marcha de IA, a la hora de generación de prestaciones, perfilado de clientes... en los que la IA nos va a ayudar a ser más eficientes, pero siempre como herramienta. Ganamos en la rapidez del manejo de los datos y de la información.

-Fundación Mapfre tiene en cartera dos iniciativas, la Red Ibérica de Fundaciones y Extremadura es Futuro. ¿En qué consisten?

En Extremadura es Futuro, nuestra fundación, como otras empresas de la región, colabora estrechamente con el Consejo Social de la Uex, presidido por nuestro CEO, Antonio Huertas, que es extremeño, para estrechar lazos entre la vida universitaria y la empresa, para fomentar la empleabilidad. La Red Ibérica de Fundaciones va a ser el proyecto estrella de este año de la fundación. Está pensada para dar soporte en temas legales, burocráticos y financieros -sin que pierdan su independencia- a fundaciones o asociaciones de menor volumen que están en la Raya: Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva y Portugal. Funcionará en el primer semestre de este año.

-Como director regional, ¿cuáles son sus retos?

El primero que me marco, como extremeño de corazón (sus padres son de Salvaleón) es intentar crecer de la mano de los extremeños: seguir generando negocio rentable, ser socio del tejido empresarial para que crezca y mantener y aumentar la cuota de mercado.