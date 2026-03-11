Ana María Castillo presenta el libro 'Tiempos convulsos' en Ámbito Cultural de Badajoz
La novela está ambientada en las décadas de los sesenta y setenta en España y narra la historia de la joven Antonia Barragán y su madre
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge la presentación del libro ‘Tiempos convulsos’ de Ana María Castillo este miércoles a las 19.00 horas.
La novela está ambientada en las décadas de los sesenta y setenta en España y narra la historia de la joven Antonia Barragán y su madre, que emigran desde Extremadura a un pueblo pesquero del País Vasco, cercano a la frontera con Francia.
La protagonista encuentra trabajo como empleada de hogar en casa de don Serafín Izaguirre, propietario de unos astilleros.
La nostalgia de su tierra, a la que no sabe si alguna vez regresará, la atormenta.
Revueltas sociales, secretos bien guardados, clandestinidad, terrorismo, junto a historias de amor y de amistad inquebrantables se dan cita en esta novela.
La autora
Ana María Castillo Moreno nace en 1961 en Berlanga, en la Campiña Sur. Se ha dedicado a la docencia como Maestra de primaria, ejerciendo en un colegio público de Mérida, localidad en la que actualmente reside.
Escritora de poesía y narrativa, comenzó a escribir a edad muy temprana. En 1996 entró a formar para de la Asociación poético-cultural ‘Gallos Quiebran Albores’ de Mérida.
