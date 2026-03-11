Ana María Castillo presenta el libro 'Tiempos convulsos' en Ámbito Cultural de Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge la presentación del libro ‘Tiempos convulsos’ de Ana María Castillo este miércoles a las 19.00 horas.

La novela está ambientada en las décadas de los sesenta y setenta en España y narra la historia de la joven Antonia Barragán y su madre, que emigran desde Extremadura a un pueblo pesquero del País Vasco, cercano a la frontera con Francia.

La protagonista encuentra trabajo como empleada de hogar en casa de don Serafín Izaguirre, propietario de unos astilleros.

La nostalgia de su tierra, a la que no sabe si alguna vez regresará, la atormenta.

Revueltas sociales, secretos bien guardados, clandestinidad, terrorismo, junto a historias de amor y de amistad inquebrantables se dan cita en esta novela.

La autora

Ana María Castillo Moreno nace en 1961 en Berlanga, en la Campiña Sur. Se ha dedicado a la docencia como Maestra de primaria, ejerciendo en un colegio público de Mérida, localidad en la que actualmente reside.

Escritora de poesía y narrativa, comenzó a escribir a edad muy temprana. En 1996 entró a formar para de la Asociación poético-cultural ‘Gallos Quiebran Albores’ de Mérida.