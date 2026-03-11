Acto vandálico
Aparece dañada una de las pantallas informativas del sistema de bicicletas en Badajoz
Según ha detallado el ayuntamiento, la rotura se produjo hace aproximadamente dos semanas, coincidiendo con la celebración de los Carnavales
Nuevo acto de vandalismo en Badajoz. Una de las pantallas informativas del sistema de bicicletas instaladas en la zona del corredor verde ha aparecido dañada con evidentes signos de rotura.
Según ha indicado el ayuntamiento, lo que se ha visto afectado es el cristal del dispositivo, si bien por el momento se desconoce cómo se han producido los daños y se están valorando todavía los desperfectos materiales.
Han señalado, además, que la rotura se habría producido hace aproximadamente dos semanas, coincidiendo con la celebración de los Carnavales.
Proceder a la reparación
Ante esta situación, ha informado de que se encuentra ya en contacto con la empresa responsable del servicio para que realice la valoración correspondiente y poder proceder a su reparación lo antes posible.
Cabe destacar que estas pantallas fueron instaladas en mayo de 2025 junto con las bases del sistema de bicicletas. En cualquier caso, han detallado que este daño no afecta al uso de las bicicletas, que pueden seguir reservándose con normalidad.
Finalmente, desde el consistorio han condenado este tipo de actos vandálicos, al recordar que estas conductas "perjudican al conjunto de la ciudadanía".
