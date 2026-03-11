Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Desde hoy jueves hasta el sábado

Badajoz acoge las IV Jornadas de Historia Militar de Extremadura

Incluyen 16 ponencias

Se desarrollan en el salón de actos de la Económica

Presentación de las jornadas en la Diputación de Badajoz.

Presentación de las jornadas en la Diputación de Badajoz. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Las ‘Jornadas de Historia Militar de Extremadura’ se celebran desde mañana jueves hasta el sábado en el salón de actos de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País (RSEEAP) de Badajoz con un total de 16 ponencias que pretenden divulgar la historia y el patrimonio militar de la comunidad autónoma y de Badajoz. Están organizadas por la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, con la colaboración de la Brigada Extremadura XI y de la Diputación de Badajoz.

De las 16 ponencias, ocho optarán al premio Alfonso IX de Historia Militar, dotado con un busto del monarca realizado por el escultor Estanislao García Olivares, además de 1.000 euros en metálico. Dos de estos trabajos han sido realizados por miembros de la asociación y no concurren a los galardones.

Noticias relacionadas y más

Todas las ponencias serán publicadas en la Revista de Estudios Extremeños, según el presidente de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, Julián García. Entre los temas de este año se encuentran la Reconquista, la formación del Regimiento de Voluntarios Castilla, la influencia del higienismo en los cuarteles, el requeté extremeño durante la Guerra Civil o las fuerzas acorazadas extremeñas en el Protectorado de Marruecos. La conferencia inaugural correrá a cargo del catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura (UEx) Francisco García Fitz, con el título ‘Badajoz, 1169: una encrucijada política y militar en el occidente ibérico’.

El programa de las jornadas.

El programa de las jornadas. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

TEMAS

Tracking Pixel Contents