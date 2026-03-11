Badajoz acoge las IV Jornadas de Historia Militar de Extremadura

Las ‘Jornadas de Historia Militar de Extremadura’ se celebran desde mañana jueves hasta el sábado en el salón de actos de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País (RSEEAP) de Badajoz con un total de 16 ponencias que pretenden divulgar la historia y el patrimonio militar de la comunidad autónoma y de Badajoz. Están organizadas por la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, con la colaboración de la Brigada Extremadura XI y de la Diputación de Badajoz.

De las 16 ponencias, ocho optarán al premio Alfonso IX de Historia Militar, dotado con un busto del monarca realizado por el escultor Estanislao García Olivares, además de 1.000 euros en metálico. Dos de estos trabajos han sido realizados por miembros de la asociación y no concurren a los galardones.

Todas las ponencias serán publicadas en la Revista de Estudios Extremeños, según el presidente de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, Julián García. Entre los temas de este año se encuentran la Reconquista, la formación del Regimiento de Voluntarios Castilla, la influencia del higienismo en los cuarteles, el requeté extremeño durante la Guerra Civil o las fuerzas acorazadas extremeñas en el Protectorado de Marruecos. La conferencia inaugural correrá a cargo del catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura (UEx) Francisco García Fitz, con el título ‘Badajoz, 1169: una encrucijada política y militar en el occidente ibérico’.